Ongevraagde telefoontjes van callcenters over een nieuw energiecontract mogen straks niet meer. Of vinden ze daar wel weer wat op?

‘Een héle goedemiddag, meneer Klumpenaar. Ik bel over uw huidige energiecontract!” De bellers van callcenters zijn vlotte praters met enthousiaste stemmen, die meteen een antwoord klaar hebben bij je eerste ‘nee’. Op klachtenwebsites komen elke week opnieuw honderden meldingen binnen over dit soort telefoontjes – afkomstig van medewerkers van energievergelijkers die ongevraagd met aanbiedingen komen voor een nieuw energiecontract. In salestermen heet dat fenomeen ‘koud’ bellen.

De afgelopen jaren is de irritatie over dit soort almaar terugkerende telefonische verkopers onder zzp’ers en consumenten gegroeid. Toch is het lastig gebleken om hen aan te pakken. Als er al iets illegaals gebeurde, was het moeilijk aan te tonen, en de mogelijkheden de verkopers af te houden waren beperkt. Invoering van het Bel-me-niet-Register (dat inmiddels ruim 10 miljoen telefoonnummers bevat), een verbod op de verkoop van zakelijke nummers door de Kamer van Koophandel, en boetes van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt ten spijt: de telefoontjes bleven komen.

Recht van verzet: wat is dat? Wie gebeld wordt door een callcenter, kan zich als consument beroepen op het zogeheten recht van verzet. Hiermee geef je aan dat je je ‘verzet’ tegen die manier van contact zoeken. Straks, als de wetswijziging van kracht is, kan dit ook: zelfs als er een ‘klantrelatie’ is en je dus volgens de wet gebeld mag worden. Door de woorden „ik beroep me op mijn recht van verzet” mag een telemarketeer je niet meer benaderen voor die dienst of dat product.

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken – inmiddels demissionair – maakte er een politieke missie van om de ‘telefoonterreur’ te stoppen. Haar voorstel daartoe, een wijziging van de Telecommunicatiewet, stamt uit 2017 en passeerde vorige maand de Eerste Kamer.

De grote vraag is nu: is het vanaf 1 juli, als de wet ingaat, dan ook echt afgelopen? De staatssecretaris denkt van wel, maar juristen plaatsen kanttekeningen. Wat staat Nederland te wachten?

Hoge boetes

Eerst het slechte nieuws voor callcenters die zich niet aan de regels houden. Het wordt makkelijker hen aan te pakken als ze de vernieuwde telecomwet overtreden. Tot juli mag een telemarketeer nog elk telefoonnummer draaien en iedereen een aanbieding doen. Daarna verandert dat.

„Als jij nu als consument last hebt van een callcenter, moet jíj bewijzen dat het jou niet mocht benaderen”, legt Shyreen Panday uit, specialist privacywetgeving bij juridisch adviesbureau De Raadgevers. „Maar per 1 juli wordt de bewijslast omgedraaid. Dan moet het callcenter bewijzen dat het jou mocht bellen. Je moet daar expliciet toestemming voor hebben gegeven, of klant zijn (geweest) van het energiebedrijf waarvoor het belt.”

Voor de wijzigingen in de Telecommunicatiewet diende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als voorbeeld. Dankzij die privacywet mogen bedrijven niet meer ongevraagd e-mails met aanbiedingen uitsturen – de bekende spamberichten.

Dat telefonie straks net zo wordt behandeld, is een belangrijk pluspunt, vindt advocaat Jop Fellinger, privacyspecialist bij het Amsterdamse kantoor Fruytier Lawyers in Business. Hij heeft een eenvoudige oplossing, eveneens naar voorbeeld van de AVG: „Stel draconische boetes in voor de overtreder. Een paar procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet, dát schrikt af.”

Hierin voorziet de wet: overtreders kunnen een boete van 900.000 euro of 1 procent van de omzet tegemoet zien – zowel het callcenter als het bedrijf waarvoor het verkoopt.

Het verdienmodel van de energiesector

Ook de nieuwe wetgeving staat en valt met handhaving. Wat ook een rol speelt: de drijvende kracht achter de telefoontjes is niet verdwenen. Dat is de strijd om marktaandeel tussen grote energieleveranciers.

Hans Koenders, energierechtadvocaat bij Dorhout Advocaten in Groningen, legt uit dat de liberalisering van de energiemarkt in 2004 leidde tot deze agressieve marketing. „Energiebedrijven moesten ineens de gunst van de consument zien te winnen door op tarieven te concurreren.” Maar het probleem is juist, aldus Koenders, dat dáárop weinig te concurreren valt. „Energiebedrijven bepalen de energieprijs niet. Dat gebeurt op de internationale energiemarkt. De marges zijn flinterdun en kwaliteitsverschil is er niet; stroom en gas van partij A zijn niet anders dan die van partij B.”

De entree van buitenlandse bedrijven op de Nederlandse markt bracht de concurrentiestrijd in een stroomversnelling, zegt Koenders. „E.ON, dat in Duitsland weinig meer kon groeien, meldde zich hier in 2005 en begon als een gek concurrenten op te kopen en marktaandeel te verwerven.”

Het bleek een race naar de bodem: wie mee wilde, moest in marketing en klantenwerving investeren – eerst aan de deur, later ook via de telefoon. Mettertijd ontstonden er geraffineerde telefoonscripts om onder hoge druk efficiënt energiecontracten te verkopen.

De groep potentiële klanten is groot: elke Nederlander heeft stroom en gas, en wil daar niet te veel voor betalen. Overstappen is niet meer dan een administratieve handeling en kan vaak binnen een maand. En zo is, ondanks de minimale prijsverschillen, toch een ‘overstapcultuur’ ontstaan – met dank aan de energieke telemarketeers. Energiebedrijven betalen hun tot 175 euro per aangebracht contract – en voor zakelijke klanten vaak nog meer.

Bewustwording

Energiebedrijven gaven dus de impuls voor de verkoop via callcenters. Na jaren van klachten lijken zij zich echter meer aan te trekken van de irritatie over die telefoontjes. Zo verbrak energieleverancier Eneco onlangs de banden met Global Marketing Bridge (GMB), een grote speler, omdat callcenters van dit telemarketingbureau zich niet gehouden zouden hebben aan het Bel-me-nietregister. Consumentenprogramma Radar besteedde er vorige maand op tv uitvoerig aandacht aan. De uitzending was voor Eneco ook reden te stoppen met verkoop aan de deur.

Energiebedrijf Delta onderzoekt sindsdien ook de samenwerking met GMB; het wacht nog op antwoord op de vragen die het dit bureau heeft gesteld. Een woordvoerder van Vattenfall meldt desgevraagd dat zijn bedrijf geen zaken deed met GMB. De telemarketeer zelf laat via een advocaat weten zich absoluut niet te herkennen in de uitzending van Radar en zich op juridische stappen te beraden.

Wie mag er nog bellen?

De tussenpersoon van een energiebedrijf waarmee je als consument nog nooit zaken hebt gedaan, kan het vanaf juli vergeten. Maar je huidige energieleverancier, bij wie je klant bent, mag wel blijven bellen met aanbiedingen voor een nieuw contract. Die klantrelatie blijft in de nieuwe telecomwet drie jaar overeind – tenzij de consument zich beroept op zijn recht van verzet (zie kader).

Uiteindelijk zullen de slimmerikken er wel weer iets op vinden. Er moet toch geld verdiend worden Hans Koenders energierechtadvocaat

Eneco, Delta en Vattenfall laten weten met telefonische verkoop te zullen blijven werken. Maar zij laten dat werk niet langer doen door callcenters die koud bellen met meerdere contracten, maar door bedrijven die uitsluitend voor hen werken. Daardoor zou de controle beter moeten zijn en zouden zij hun reputatie hoog kunnen houden.

Grote bedragen, slimme ondernemers

Maar zoals bij elke nieuwe wet gebeurt, zijn specialisten al op zoek naar uitzonderingen. „Zolang er miljoenen omgaan in de telefonische marketing, blijft de branche kansen zoeken”, zegt privacyspecialist Fellinger. „In het verleden is gebleken dat die alle ruimte pakt die zij kan vinden. Vanuit de business is dat te begrijpen, maar voor de consument is dat natuurlijk bloedirritant.”

Energierechtadvocaat Koenders denkt dat het voorlopig wel een stuk rustiger wordt bij de callcenters. „De boetes zijn fors, en dit ligt nu enorm onder een vergrootglas. Maar of het ook echt klaar is? Uiteindelijk zullen de slimmeriken er wel weer iets op verzinnen. Er moet toch geld verdiend worden.”

Ook Jurist Panday denkt dat dit niet definitief het einde is van cold calling: „Ik zie niet hoe callcenters dit kunnen omzeilen, maar tot nu toe zijn ze altijd met een manier gekomen om eromheen te praten. Het zijn slimme jongens.”