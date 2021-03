Nederland is nog niet klaar met de Syrische kwestie

Vele internationale vraagstukken passeren de revue in de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart. De opkomst van China en klimaatverandering krijgen de urgente aandacht die ze verdienen, maar rond één crisis blijft het muisstil. Daarom zeggen wij: het is hoog tijd dat we het over Syrië hebben.

Ali Aljasem is Syrië-onderzoeker en promovendus (Utrecht Universiteit). Mohammad Kanfash is Syrië-onderzoeker en oprichter van Damaan Humanitarian Organization.

Syrië is één van de grootste humanitaire en politieke crises van de afgelopen tien jaar, ligt in de achtertuin van de EU, en Nederland was het afgelopen decennium direct en indirect betrokken bij de burgeroorlog. Het conflict heeft bijgedragen aan de opkomst van xenofobie, extreem-rechts, vluchtelingen in de regio en de EU, en gespannen betrekkingen met Turkije.

Er is een discussie nodig over het Nederlandse beleid ten aanzien van Syrië, niet alleen in het verleden, maar ook over toekomstige betrokkenheid in het land. Dit is niet alleen urgent, omdat er verkiezingen in aantocht zijn, maar ook omdat de situatie in Syrië nog nooit zo nijpend is geweest. Momenteel leeft meer dan 90 procent van de mensen in armoede en meer dan 65 procent met een dreigend voedseltekort. Dit conflict is nog lang niet over, integendeel. Het is een tikkende tijdbom.

Hoewel Nederland 3.284 km van Syrië verwijderd is, waren de gevolgen van de oorlog ook hier voelbaar. Het hardhandige optreden van het Syrische regime, dat intenser werd nadat het Westen de oppositie bewapende, heeft miljoenen mensen de grens over gestuurd. Tienduizenden belandden net als wij in Nederland.

Schadelijke sancties

Nederland koos al vroeg partij in het conflict. Het was een van de eerste landen die de acties van de Syrische regering aan de kaak stelden, en als onderdeel van de reactie van de EU legde het sancties op aan Syrische figuren en instellingen.

In 2015 is de Nederlandse regering in actie gekomen om de Syrische politieke oppositie te steunen en maakte Nederland 70 miljoen euro vrij om de rebellen, waaronder islamisten, te steunen met het ‘Non Lethal Assistance’-programma, dat leidde tot een verdere escalatie van het conflict.

In 2018 stopte de steun abrupt na berichten in de media over de identiteit en ideologie van de hulpontvangers en er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de aard van de steun en de ontvangers ervan.

De beëindiging van de ondersteuning is bijzonder interessant omdat het laat zien hoe kortzichtig het Nederlands beleid was en hoe het veranderde op basis van beperkte politieke overwegingen en niet op basis van een solide strategische analyse. De externe commissie die deze kwestie in opdracht van demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) gaat onderzoeken, is dus een stap in de goede richting. Het is het recht van het Nederlandse en Syrische publiek om de waarheid te mogen weten.

Blok heeft recent bovendien stappen gezet om Syrië voor het Internationaal Gerechtshof te dagen. Hoewel dit schijnbaar nobel is, zal het berechten van de staat en niet de verdachten waarschijnlijk slechts leiden tot meer sancties en dus ook meer lijden voor gewone Syriërs, die al willekeurige sancties hebben te verduren.

In dialoog met Rusland en Turkije

Nederland heeft zich ook aangesloten bij de coalitie tegen IS in Syrië. Het valt te verwachten dat het optreden van de coalitie, net als bij Hawija in Irak, ook in Syrië burgerslachtoffers heeft gemaakt. Dat is des te wranger omdat het Nederlandse beleid ten aanzien van IS geen succes lijkt te zijn geweest. Nederlandse kabinetten zijn er niet in geslaagd ‘jihadgangers’ te beletten om uit te reizen. En toen het ‘kalifaat’ overwonnen was, weigerde de regering Nederlandse IS-leden en hun kinderen te repatriëren. Volgens de regering is repatriëring, ook voor kinderen, te riskant en er is geen gehoor gegeven aan de verhalen van stervende kinderen in kampen.

In plaats van een ordelijke terugkeer heeft het land nu te maken met deze individuen als ze op de stoep van een Nederlandse consulaat verschijnen. Dit terwijl de Kinderombudsman dit beleid in strijd acht met internationale verdragen omtrent de rechten van het kind.

Het conflict in Syrië duurt inmiddels al tien jaar, waar drie Nederlandse kabinetten mee zijn geconfronteerd. Naast meer hulp voor vluchtelingen en intern ontheemde mensen, hebben we een nieuw beleid nodig ten aanzien van het conflict in het algemeen. Een beleid dat is gebaseerd op realisme, strategische belangen, humanitaire overwegingen en weg van politieke ijdelheid en idealisme.

Hoe verwerpelijk dit voor sommigen ook mag klinken, Nederland en de EU moeten de dialoog aangaan met Rusland en Turkije in hun politieke proces, ‘Astana’. Nederland moet ook een actieve rol spelen bij het heroverwegen hoe sancties worden ingezet om de impact ervan op burgers te verminderen en ter ondersteuning van het herstel van de basisinfrastructuur om het lijden van burgers te verlichten. Het wordt tijd dat we de discussie voeren en een nieuwe koers uitstippelen die gunstig is voor zowel Syriërs als Nederlanders.