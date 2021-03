Doden bij protest

In Myanmar zijn woensdag 38 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat veiligheidstroepen het vuur openden op vreedzame betogers die demonstreerden tegen de militaire staatsgreep. „Het was de bloedigste dag sinds de coup op 1 februari”, liet VN-gezant Christine Schraner Burgener op een digitale persconferentie weten. Volgens Burgener zijn in de afgelopen maand meer dan vijftig slachtoffers overleden en zijn „heel veel gewonden” gevallen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 4 maart 2021