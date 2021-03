Mijn 16-jarige zoon vraagt aan zijn moeder iets over maandverband, in zijn bij de leeftijd passende honger naar kennis: „Mam, is dat voor de hele maand?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl