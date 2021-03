Liquidatie in Amsterdam-Zuidoost op klaarlichte dag

In Amsterdam-Zuidoost is donderdag rond 14.00 uur een man doodgeschoten. Een bron bevestigt na bericht van Het Parool aan NRC dat het gaat om de Amsterdamse crimineel Martin van de P., ook bekend als ‘Polletje’. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie, die de identiteit van het slachtoffer nog niet heeft bevestigd, laat weten nog op zoek te zijn naar de dader. Volgens Het Parool had het slachtoffer net zijn dochtertje van school gehaald in dezelfde straat als waarin hij werd doodgeschoten. Getuigen zeggen tegen de krant dat zijn lichaam gevonden werd in de buurt van de woning van zijn ex-vriendin.

Martin van de P. werd in 2000 veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor het doodschieten van vier mensen in een seksclub in Haarlem. Van de P. stond binnen het criminele circuit bekend als het contact van Sven Westendorp, de voormalig baas van kaartjeswebsite Ticket Unlimited, die in 2011 werd doodgeschoten.

‘Polletje’ was ten tijde van zijn arrestatie en veroordeling al een bekend lid van de F-side, de oude fanatieke aanhang van voetbalclub Ajax. Hij zou na zijn vrijlating terugkeren in VAK410, de nieuwe harde kern van de Amsterdammers.NRC meldde in 2014 dat Van de P. ook was gezien bij gesprekken tussen Ajax, de gemeente en de politie. Ajax ontkende dat „directieleden” met „zulke vage types” praten.