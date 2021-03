Liefdevolle poppetjes met wespentailles

En dat uitsluitend in opdracht werken, is dat waar?

„Dat wás waar, maar sinds de lockdown heb ik tijd over. Als ik vroeger niets te doen had, ging ik de stad in, of naar een museum of zo. Nu blijf ik thuis en dan sta ik al snel achter mijn tekentafel.”

Het resultaat daarvan laat hij nu zien op een tentoonstelling in een expositie in de I Love Illustration Gallery in Amsterdam. En het is geen verzameling losse tekeningen. Ze zijn direct herkenbaar als ‘Piet Paris’, maar ook anders. Hij gaf zich over aan iets nieuws, knoopte een nieuwe fase aan zijn carrière. Dat was niet zomaar, dat was noodzakelijk.

Hij vertelt dat hij zichzelf „moest heruitvinden”, omdat hij in de zomer van 2019 was „weggestuurd” bij de Nederlandse Harper’s Bazaar, waar hij sinds het begin in 2014 als creative director aan verbonden was.

„Toen was ik even heel erg in de war. En ik dacht: godverdorie, ik moet weer vrolijk worden. Ik ben gaan tekenen wat ik wilde. Ik dacht: nu niet meer de plat-als-een-dubbeltje-stijl en niet meer Jip en Janneke. Net als koningin Juliana die niet voor ouderwets versleten wilde worden, wil ik niet tuttig zijn. Ik ging eens kijken wat ik verder kon en ik kwam in de stemming, in een flow. Om te beginnen ging ik foto’s bestuderen en interpreteren.”

Hij stoeide met legendarische beelden zoals de foto van Richard Avedon met een model in Dior-avondjurk tussen twee circus-olifanten (1955), „met die onwaarschijnlijke slinger in d’r lichaam.” Hij varieerde op actrice Shirley MacLaine in de film Irma la Douce (wat leidde tot visuele jazz in het groen). Hij verschoof zijn aandacht naar favorieten uit de beeldende kunst, met als resultaat onder meer een saluut aan Botticelli’s Venus op haar schelp en haar „heel gevoelige handen”.

Ik wil dat je de tekeningen bekijkt en denkt, goh, die man is gek van mode. Want zo is het

Piet Paris kwam weer uit bij de mode. Bij Cristóbal Balenciaga (1897-1972), een van zijn favoriete ontwerpers, „omdat hij een architect was. Een vormgever pur sang die naar constructies zocht om lichaamsvormen te kneden.” Het leidde tot een van de mooiste werken die hij exposeert, een combinatie van tekening en een bewerkte foto van een Balenciaga-jas. Het is een bedrieglijk simpel beeld, een lust van wol en groene plooi. Het vat samen wat hij beoogt: „Ik wil dat je mijn tekeningen bekijkt en denkt, goh, die man is gek van mode. Want zo is het. Ook al zit ik zo lang in de ellende van de modeindustrie en ook al wordt het er niet vrolijker op, met die ideeënarmoede en branding. Het gaat over handtassen en glamour. Over Kim Kardashian. Allemaal dingen die de aandacht voor goed ontwerpen verdringen. Ik word diep geraakt als een ontwerper de heup ineens anders benadert. Zoiets is de reden dat ik doorga. Er is nog altijd vernieuwing. En die is er hartstikke. Ik kijk ernaar en ik denk: hoe is het mogelijk dat er nog steeds mensen op deze aardbol zijn met de ambitie en de kracht en de aandacht en de kwaliteit om steeds weer iets volslagen nieuws te ontwerpen en om mode te maken waar niemand op zit te wachten. Want dat ik nu vrij werk laat zien, betekent niet dat ik met mode ophoud.”

Heb je eigenlijk jezelf wel eens getekend?

„Ja als stripfiguur. Als vierkant, met een potlood door mijn hoofd.”