Leger en politie Myanmar schieten steeds meer demonstranten neer

De National League for Democracy van Aung San Suu Kyi won in november de verkiezingen met overmacht: de partij kreeg meer dan 80 procent van de stemmen. Op 1 februari, heel vroeg in de ochtend, heeft het leger haar gearresteerd en vervolgens afgesloten van de buitenwereld. Sindsdien is ze alleen afgelopen maandag via videoverbinding voor de rechter verschenen. Ze zou in goede gezondheid zijn.

Foto Kaung Zaw Hein / EPA