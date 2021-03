Laat Volt in debat gaan met Klaver en Kaag

Er valt best wat te kiezen, als je kijkt naar de manier waarop de verschillende politieke partijen met de staatskas omgaan. Het Centraal Planbureau presenteerde afgelopen maandag de traditionele doorrekening van de programma’s van de tien partijen (PVV en FvD deden niet mee). En wat opvalt, is dat het program van de VVD aan het eind van de volgende rit de grootste staatsschuld oplevert: 61,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De PvdA komt uit op de kleinste staatsschuld: 55,7 procent. Dat is kras: de liberaal-conservatieven hebben de minste begrotingsdiscipline, en de sociaaldemocraten juist de grootste. Waar het zuinigheid aangaat, staan GroenLinks en D66 samen op een gedeelde tweede plek achter de PvdA.

Het doet een beetje denken aan de Verenigde Staten waar in de afgelopen decennia de conservatieve Republikeinen telkens de begroting uit de hand lieten lopen, waarna de Democraten het weer opruimden. In weerwil van beider imago. Maar goed: grote kans dat Joe Biden daar met zijn enorme begrotingsplan verandering in brengt.

Toch is, ondanks alle verschillen, de Nederlandse begrotingsdiscussie volkomen marginaal vergeleken met wat er om ons heen gebeurt. De OESO raamt dit jaar een gemiddelde staatsschuld van 104,5 procent in de eurozone. Dat is tweederde méér dan de Nederlandse schuldquote. Huiver even mee: Frankrijk heeft dit jaar een schuld van 118 procent van het bbp. België: 120 procent. Spanje: 122 procent. Portugal: 139 procent. Italië: 156 procent. En Griekenland: 195 procent.

En dan hebben we het over de EMU-definitie. De OESO maakt ook een eigen calculatie van de bruto verplichtingen van de staten, en die is nog ongunstiger. Ga even zitten. België en Spanje: 142 procent. Frankrijk: 143 procent. Portugal: 159 procent. Italië: 178 procent. En Griekenland: een ‘Japanse’ 232 procent schuld als percentage van het bbp.

Europa ziet er financieel uit alsof het de Napoleontische oorlogen net achter de rug heeft. Zijn we toe aan een Wener Schuldcongres, om alles zoveel mogelijk terug te brengen naar voorheen? Dat zou een pijnlijke, of splijtende, aangelegenheid worden. Maar de comfortabel lage rente is er niet voor altijd – en voor veel eurolanden tikt de tijdbom.

Zo had je, buiten je Engelstalige bubbel, kunnen zien aankomen dat er een discussie is ontstaan over schuldkwijtschelding. Volt, de nieuwe en sympathieke pan-Europese partij, heeft de herstructurering van schulden in zijn programma staan. Dat weerspiegelt de pan-Europese discussie over dit onderwerp, die in een groot deel van de eurozone al veel verder is dan hier.

Het makkelijkste doelwit: de bulk aan staatsleningen die als gevolg van het aankoopbeleid van de Europese Centrale Bank op de balans van de bank staan. De teller staat op dit moment op 2.492 miljard euro.

In een open brief aan de Europese Centrale Bank drongen vorige maand honderd Europese economen aan op de kwijtschelding van deze schuld – ook al zadel je dan het Europese centralebanksysteem op met een onherstelbaar negatief eigen vermogen. Een van de ondertekenaars: Thomas Piketty, de kampioen van de ongelijkheidsdiscussie. In Italië is kwijtschelding een hot topic, niet in de laatste plaats omdat de verantwoordelijke voor die bulk aan ingekochte staatsleningen, voormalig ECB-topman Mario Draghi, daar nu de premier is.

Hoe dat afloopt? Een ding is zeker: deze crisis is nog lang niet over. En trouwens: waar blijft dat verkiezingsdebat over dit onderwerp tussen het sterk opkomende Volt en partijen als GroenLinks en D66 – waar Europa en Piketty toch óók boven elke twijfel verheven zijn? Dat zou pas écht interessant worden.

