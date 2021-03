Toine Heijmans (52) zegt het niet graag, maar hij begon aan Zuurstofschuld, zijn nieuwe roman, omdat hij in een depressie zat. „Het klassieke verhaal”, zegt hij. „Je bent bijna vijftig en je denkt: is dit alles?” Drie kinderen, een vrouw met een baan als psychiater, zelf columnist bij de Volkskrant, bestseller geschreven (Op zee), prijzen gewonnen, een huis in Amsterdam met een bootje ervoor, en je toch afvragen of je wel de goede keuzes hebt gemaakt. „Héb ik wel keuzes gemaakt? Alles is zo snel gegaan.”

Zijn vader werd ziek en stierf, dat hielp niet mee. „Het werd zo erg ”, zegt hij, „dat ik de stad niet meer in durfde. Ging ik met mijn broer naar Paradiso, moest ik na tien minuten duizelig weg. Ik ben een keer op de A1 bij een tankstation gestopt omdat ik te bang was om door te rijden.”

In zijn jonge jaren had hij bergen beklommen, in de Alpen, en hij vroeg zich ook af waarom hij dat nooit meer deed. Ja, hij was gaan zeilen, maar was klimmen niet zijn grote liefde geweest? De eerste keer dat hij met de kabelbaan van Chamonix aan de voet van de Mont Blanc naar de Aiguille du Midi was gegaan en uit de donkere tunnel stapte die daar door de kop van de berg is geboord. Alsof hij de hemelpoort zag. „De berggraat strekt zich voor je uit in dat schitterende licht. Rechts is het pad voor de toeristen, naar het panorama-restaurant, links staan de waarschuwingsborden – de route voor alpinisten. Als je twintig bent wil je er juist heen.”

Hij was er met zijn vriend Sander, die hem in een klimhal in Nijmegen, waar ze studeerden, de beginselen van het klimmen had bijgebracht. Gezekerd met touw en gordel liepen ze over die smalle graat, met aan beide zijden de diepte. Hij had „nul angst”. Nooit gekregen ook. „Je leert lopen, fietsen en autorijden, en je leert klimmen.” Toen wilde hij er al over schrijven, hij wist alleen nooit hoe en wat, tot vijf jaar geleden. Toine Heijmans begon aan Zuurstofschuld in de hoop dat het hem zou helpen zijn depressie te begrijpen en er iets nuttigs mee te doen.

Himalaya

Walter, een man van halverwege de vijftig met gezondheidsproblemen, beklimt een naamloze achtduizender in de Himalaya met het plan daar niet meer weg te gaan. Dat is het verhaal. Onderwijl kijkt hij terug op zijn leven, waarin hij met zijn vriend Lenny talloze bergen heeft beklommen en waarin Lenny een keer op spectaculaire wijze net niet is doodgegaan. Ze zijn er beroemd door geworden. Maar Lenny trouwde, kreeg kinderen, een huis en een hypotheek, en Walter bleef alleen achter.

„In 2011”, zegt Toine Heijmans, „was Ronald Naar op de Cho Oyu in de Himalaya doodgegaan aan een hartstilstand, op zijn zesenvijftigste. Ik schreef een postuum voor de krant en ik dacht: wat dééd je daar nog? Hij had alle belangrijke toppen beklommen, hij hoefde zich niet meer te bewijzen, de Cho Oyu was geen extreme berg. Was het mogelijk dat klimmers het er expres op laten aankomen? Dat de uiterste consequentie van in de bergen willen zijn is: daar blijven? Dat leek me een fantastisch gegeven voor een roman.”

Er wordt sowieso veel gestorven in de bergen, zegt hij. „Alleen al in februari dit jaar: vijf klimmers in de Himalaya. Zo bizar. Het mooie is dat Walter overal ongeschonden doorheen is gekomen. Nog geen teen is hij kwijtgeraakt. Toen ik ging schrijven wist ik meteen waar ik zou beginnen: Walter op de top van die achtduizender. Als niet-klimmer denk je: geweldig. Maar het is afschuwelijk, begrijp ik van klimmers die zo hoog zijn geweest. Je hebt hartkloppingen, je hijgt, je hoest aan een stuk door. Je kijkt in de leegte. Je zocht vrijheid en je bent minder vrij dan ooit. Het heeft geen betekenis om daar te zijn. Het is zinloos.”

Zoals het hele leven? „Dat is wat Walter voelt. Totale zinloosheid. In het begin is hij een vervelende man, een tragische figuur die het leven te zwaar neemt. Gelukkig is dat bij het schrijven veranderd. Eerst dacht ik dat hij zijn tentje buiten het basiskamp opzette om zich af te zonderen, later begreep ik dat hij het deed om de anderen niet tot last te zijn. Gaandeweg kreeg ik meer sympathie voor hem. Hij ziet in dat hij genoten heeft van de jaren waarin hij met Lenny klom, zoals ik begon in te zien dat ik heb genoten van de jaren waarin ik met Sander klom. Het was niet zinloos. We hebben dat toch maar mooi gedaan en hij is nog altijd een van mijn beste vrienden.”

Door het verzonnen verhaal van Walter en Lenny heen weeft Heijmans de waargebeurde verhalen van beroemde klimmers als Edward Whymper, die in 1865 als eerste met een groep begeleiders de Matterhorn beklom – op de terugweg was hij de enige Engelsman die níet te pletter viel – en Norgay Tenzing, die de Mount Everest als zijn moeder beschouwde, bij wie hij voor eeuwig op schoot wilde zitten. Over de jonge Duitser Toni Kurz schrijft Toine Heijmans dat zijn dood miserabel genoeg was om andere klimmers tot vergelijkbare daden te inspireren. Op 22 juli 1936 beklom Kurz voor het oog van verslaggevers en ramptoeristen de onneembaar geachte noordwand van de Eiger in Zwitserland. Het duurde en duurde maar, zijn medeklimmers vroren allemaal dood, en zelf eindigde hij bungelend aan een touw, zeven meter boven de grond, vermoord door zijn eigen lichaamsgewicht. De foto van de per ongeluk zelf voltrokken executie kwam op de voorpagina van de Schweizer Illustrierte Zeitung. Hij staat ook in Zuurstofschuld. Een dubbelgeklapt lijk, hoofd naar beneden, langs ongenaakbaar steile rotsen. „Hij heeft voor ons geleden”, zegt Toine Heijmans. „Voor ons stervelingen op zeeniveau.”

Geesten

Had Zuurstofschuld ook helemaal non-fictie kunnen zijn? „Nee, het moest een roman worden, anders kon ik niet vertellen wat ik wilde vertellen. Het begon als een novelle: alleen die tocht van Walter op de berg. Maar de andere verhalen, de echte verhalen, kwamen mijn hoofd binnengedreven en toen moest ik beslissen of ik ze in het boek zou toelaten of niet. Ik heb erover gedacht om al die grote namen bij Walter te laten langskomen als geesten. Het werkte niet en toen dacht ik: kan mij wat, Walter vertelt die verhalen gewoon. Hij kent ze uit de boeken die Lenny in de kast heeft staan.”



Toine Heijmans: Zuurstofschuld. Pluim, 336 blz. € 22,50 Zuurstofschuld. Pluim, 336 blz. € 22,50

Walter, of Toine Heijmans, vertelt in Zuurstofschuld ook het verhaal Alison Hargreaves, die in 1995 zonder zuurstofflessen en sherpa’s in haar eentje de Mount Everest beklom, iets wat tot dan toe alleen Reinhold Messner was gelukt. Messner was met eerbewijzen overladen, maar over haar werd schande gesproken. Ze was 34, ze had twee jonge kinderen, Tom van zes en Kate van vier, en toen de ‘klimmende huisvrouw’ later dat jaar stierf op de K2 schreven de kranten dat haar ambitie sterker was gebleken dan haar moederliefde, arme Tom en Kate. Nigella Lawson, de kookboekenschrijfster, verweet haar zelfzucht, ijdelheid en een de realiteit ontkennend egocentrisme. „Ik kan daar nog kwaad om worden”, zegt Heijmans. „Alison Hargreaves was extreem goed, de beste klimmer van dat moment. En ja, ze had een ongelukkig huwelijk met een dominante man. Er is een mooie biografie van haar, met delen uit haar dagboek en dan zie je hoe ze vecht: ik wíl dit leven niet.”

Was het dan niet egocentrisch van haar? „Mannen zijn net zo egocentrisch, alleen wordt het bij hen for granted genomen. Wilco van Rooijen was bijna doodgegaan op de K2, het weer was omgeslagen, hij was verdwaald en bivakkeerde drie dagen in zijn eentje boven de 8.000 meter, zonder water en extra zuurstof. Dat was in 2008. Ik ben hem toen voor de krant gaan opzoeken in het ziekenhuis en terwijl ik met hem zat te praten kwam zijn vrouw binnen, met hun baby. Daar kreeg ik wel een steek van in mijn buik. Maar hij zag het niet als probleem. Het werd hem ook niet nagedragen.”

Zelf stopte Toine Heijmans met klimmen toen zijn oudste kind werd geboren, achttien jaar geleden. „In mijn boek laat Lenny de echo zien aan Walter als ze halverwege een bevroren waterval zijn. Zo heb ik het ook bij Sander gedaan. Het leek me grappig om hem op die manier te vertellen dat ik vader zou worden. Sander zei: dan moeten we vanaf nu voorzichtig doen. Ik dacht dat we dat al deden, haha. Maar hij had gelijk. Klimmen is gewoon altijd gevaarlijk. En het kost heel veel tijd. We bleven klimmen in hallen, tot dat ook minder werd. Het gekke is, door dit boek hebben Sander en ik bedacht dat we weer gaan beginnen zodra het kan.” Niet naar de hoogste toppen, dat hebben ze nooit gedaan. Maar wel: de bergen in.

Als jongen, opgroeiend in een Nijmeegse nieuwbouwbuurt, zwierf hij graag alleen door de bossen. Een oom van hem is zwerver, hij wordt misschien het onderwerp van zijn volgende boek. „Een slimme gast, veel te slim, hij kan niet in een rijtjeshuis wonen. Ik snap hem wel.” Afgelopen oktober zat Toine Heijmans twee weken in een hutje in de bergen om Zuurstofschuld af te maken en bij zijn dagelijkse wandelingen had hij de neiging om hoger en hoger te gaan. „Toch nog even dat sneeuwveldje op, al gaat de zon al bijna onder. Het is zo heerlijk. Je hoeft met niemand rekening te houden. Ik ben dan heel gelukkig. Ik wil eigenlijk niet meer terug.”

En toch, zegt hij, had hij er enorm tegenop gezien om alleen te zijn. Gelukkig was er een hond in het dorp die elke dag met hem meeliep. „Daar kon ik tegen praten.” Walter uit zijn boek is zo alleen dat hij mensen verzint om tegen te praten. „Hij is de wandelende eenzaamheid. Hij denkt dat hij niet anders wil, maar dat is niet waar.” Dus dat vrije en ongebonden leven waar Walter voor gekozen heeft – ach ja. „Ik ben nu wel op het punt”, zegt Toine Heijmans, „dat ik denk dat mijn leven beter is dan het zijne.”

Toine Heijmans (Nijmegen, 1969) studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit en werkt als columnist en algemeen verslaggever bij de Volkskrant. Voor zijn romandebuut Op zee kreeg hij in 2013 als eerste Nederlandse schrijver de prestigieuze Prix Médicis Etranger.