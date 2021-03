Joan Laporta staat bij FC Barcelona garant voor de erfenis van Johan Cruijff

Ze zaten gebroederlijk, met steeds een stoeltje ertussen, naast elkaar op de eretribune van Camp Nou. Joan Laporta, Victor Font en Toni Freixa veerden op toen het elftal van Ronald Koeman na twee verlengingen FC Sevilla toch had weten te verslaan en zich verzekerd wist van de bekerfinale op 17 april. Eén van de drie zal dan als de nieuwe voorzitter van FC Barcelona mogelijk direct een prijs veroveren. Wie Josep Maria Bartomeu zal opvolgen, wordt zondag bekend als de stemmen van de 110.000 socios geteld zijn. Laporta nam eind vorig jaar al een voorschot op zijn zege toen hij tegenover het stadion van Real Madrid een billboard liet plaatsen met zijn foto en de tekst: „Zin om jullie weer te zien.”

Laporta is dan ook de grote favoriet om net als in 2003 de leiding van Barça in handen te krijgen. De 58-jarige advocaat wist 10.257 handtekeningen voor zijn kandidatuur te verzamelen, terwijl Font (4.713) en Freixa (2.822) het met aanzienlijk minder steun moesten doen. En ook volgens de peilingen is de kans groot dat Laporta na elf jaar terugkeert als presidente. „Eerst zien, dan geloven”, zegt Antonio Martínez, vanuit Santa Coloma de Gramenet waar Penya Johan is gevestigd. De voorzitter van de Cruijff-fanclub zal zondag zijn naam in één van de stembussen bij Camp Nou deponeren. Vele anderen zullen dat vanwege Covid-19 al eerder per post doen. Martínez: „Het is zaak dat de controle goed is. Want het is wel gebleken dat niet iedereen te vertrouwen is.”

Het wantrouwen van Martínez geeft aan hoe groot de onrust binnen FC Barcelona is. De club is zijn machtspositie in Spanje en Europa kwijtgeraakt en staat met meer dan een miljard euro schuld aan de rand van de afgrond. En daar tussendoor speelt een discussie over het al dan niet aanblijven van sterspeler Lionel Messi, die in vier jaar tijd 500 miljoen euro opstreek.

Deze combinatie van factoren luidde eind oktober het einde in van het tijdperk-Bartomeu. Nog voordat de leden een motie van wantrouwen in stemming konden brengen stapte hij op. Afgelopen maandag was Bartomeu weer in het nieuws toen hij op verdenking van fraude een nacht in een cel doorbracht. „Dit is geen goede zaak”, liet Laporta via een videoboodschap weten. „Misschien was Bartomeu geen goed bestuurder, maar hij blijft nog wel ex-voorzitter van FC Barcelona.”

Dat een voorzitter van FC Barcelona veel meer is dan de baas van een voetbalclub weet de voormalige advocaat van Cruijff uit eigen ervaring. Martínez herinnert zich nog als de dag van gisteren dat hij eind vorige eeuw samen met Laporta met de supportersbeweging L’Elefant Blau (De Blauwe Olifant) oppositie voerde tegen het beleid van toenmalig voorzitter José Luis Núñez. De verwaarlozing van de jeugdopleiding, de plannen om FC Barcelona naar de beurs te brengen en de ruzie met Cruijff waren de bron van het verzet. „Onze gezamenlijke liefde voor Cruijff bracht ons bij elkaar”, legt de leider van Penya Johan uit. „Laporta was één van onze allereerste leden. Net als bij zijn eerste kandidatuur in 2003 en zijn laatste in 2015 staan wij vol achter hem. Bij Laporta zal de erfenis van Cruijff gewaarborgd zijn.”

Laporta wist in 2003 met de steun van Cruijff op verrassende wijze zelf de leiding van de club over te nemen. Dat deed hij destijds onder meer door de komst van de Engelsman David Beckham naar Camp Nou aan te kondigen. Een loze belofte. Becks ging naar Real Madrid. En ook de Nederlandse trainers Guus Hiddink en Ronald Koeman kwamen niet. Laporta voerde wel een soort fluwelen Catalaanse revolutie door. Op advies van Cruijff werd de nog vrij onervaren Frank Rijkaard aangesteld. Een gouden greep. Met een mix van zelf opgeleide supertalenten als Victor Valdés, Xavi, Iniesta en Messi en buitenlandse sterren als Ronaldinho, Deco en Eto’o greep Barcelona weer de macht in Europa. De benoeming van Pep Guardiola, in 2008 als opvolger van Rijkaard, vervolmaakte dat succes. Een jaar later won Barça alles wat er te winnen viel. Vlak voor het vertrek van Laporta in 2010 werd Cruijff tot erevoorzitter benoemd. Na kritiek van een nieuw bestuur leverde Cruijff die titel weer in.

Succesvolle voorzitter

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Laporta één van de succesvolste voorzitters uit de clubgeschiedenis was. Albert Capellas, die onder Laporta assistent van Barcelona B en coördinator van de jeugdopleiding was, noemt hem „een leider”. „Laporta heeft geen enkele angst om moeilijke beslissingen te namen”, legt de Catalaanse trainer uit. „Natuurlijk springt daarbij het aanstellen van Guardiola het meest in het oog. Maar Laporta deed ook andere dingen die zijn voorgangers nooit durfden. Hij bond de strijd aan met de hooligans van Boixos Nois en liet Barcelona met Unicef op het shirt spelen.”

Laporta stortte zich na zijn vertrek als voorzitter in 2010 in een politiek avontuur. Als oprichter en leider van de partij Democràcia Catalana liep hij voorop in het proces om een onafhankelijk Catalonië. Laporta was zijn tijd vooruit. Nadat de separatist zijn politieke ambities in 2015 weer had begraven kwam het independentismo echt goed op gang.

Laporta voerde toen alweer een strijd om het voorzitterschap van FC Barcelona met Bartomeu. Het gelukkig maken van Messi was één van zijn verkiezingsbeloftes. Net als het herstellen van de relatie tussen FC Barcelona en Cruijff. Dat kwam er niet van. Barça won de triple, Bartomeu mocht blijven.

De club staat er in 2021 totaal anders voor. Het is een financiële puinhoop, de resultaten vallen tegen, Messi dreigt te vertrekken en Cruijff is overleden. Laporta zal proberen de Argentijn ervan te overtuigen te blijven. Hoe? „Ik zal Messi eerst wat liefde moeten geven, zodat hij het juiste gevoel krijgt”, zegt Laporta tegen El País. „Met mij zal Messi weer een voorzitter krijgen die er alles aan zal doen om zijn sportieve loopbaan op het hoogste niveau bij FC Barcelona te kunnen beëindigen.”

Met de mogelijke komst van Laporta zal de geest van Cruijff weer terugkeren in Camp Nou. In welke vorm is nog niet duidelijk. Misschien met het aanstellen van Jordi Cruijff als technisch directeur van de club. Een belofte die tegenkandidaat Victor Font al openlijk heeft gedaan. En Laporta zinspeelde daar de voorbije dagen zelf ook op. Jordi Cruijff laat desgevraagd vanuit China weten even niet te willen reageren. „Ik hou me liever even op de vlakte”, appt de zoon van de overleden clublegende, die zeker op Laporta zou hebben gestemd.