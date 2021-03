Jeangu Macrooy naar Songfestival met energiek liedje ‘Birth of a New Age’

„Yu no man broko mi”, zingt soulzanger Jeangu Macrooy in het liedje ‘Birth of a New Age’ dat hij in mei voor Nederland zal brengen op het Eurovisie Songfestival. „Mij zul je niet breken” is een refrein als een affirmatie, met één vuist in de lucht. „Mi na afu sensi (Ik ben een halve cent) slaat op een oud Surinaams gezegde. De taal Sranantongo klonk niet eerder op het Eurovisie Songfestival.

‘Birth of a New Age’ is een geïnspireerd, verder Engelstalig lied vol strijdlust dat resoneert met deze tijd vol onrust en onzekerheid. Het is muzikale zwarte empowerment waarmee Macrooy „aan het begin van een nieuw tijdperk” oproept tot menselijke veerkracht en authenticiteit vieren wil. Met zinnen als „wij zijn de vrucht, geboren als nazaten van elke vergeten revolutionair” doen de teksten soms pompeus aan, maar de ritmiek is aanstekelijk. Met de Surinaamse kreten refereert Macrooy, bekend geworden om zijn wendbare stem en dansbare soul, aan zijn geboorteland Suriname dat hij achterliet om een muzikale droom na te jagen.

Het blijft een gok of de kreten begrepen of gevoeld worden. Het uptempo van ‘Birth of a New Age’ staat haaks op de loodzware maar kansrijk geachte gospelballad ‘Grow’, Macrooys vorige, ingetogen Songfestivallied. Maar de gospelfeel is ook in dit liedje niet ver door het stevige koor dat Macrooy bijstond bij de live-presentatie op televisie en streams. Zijn band had ook blazers en onderstreepte stevig overzeese ritmiek die terug te leiden valt naar stijlen als kaseko. Bij de uitvoering op het festivalpodium moet de groep overigens beperkt worden tot zes mensen.

Alle artiesten live in Rotterdam

Na de afzegging wegens de pandemie in 2020 gaat het Songfestival dit jaar zeker door in Ahoy Rotterdam op 18, 20 en 22 mei. Gekoerst wordt op een „veilige” editie waarbij alle 41 artiesten live vanuit Rotterdam optreden. De meeste landen sturen dezelfde kandidaat als vorig jaar zou zijn gekomen. Hen werd gevraagd wel met een nieuw liedje te komen. Zo’n 13 landen, zoals Denemarken, Cyprus en Frankrijk, sturen een andere, nieuwe kandidaat. Gastland Nederland is automatisch geplaatst voor de finale, door de Nederlandse overwinning van Duncan Laurence in 2019.

De organisatie maakte deze week bekend artiesten en entourage te zullen vragen voor vertrek naar Nederland vijf dagen in quarantaine te gaan en een test te doen voor vertrek. Eenmaal in Nederland moet iedereen in de hotels blijven, behalve wanneer er officiële programmaonderdelen zijn.

Ook crew, artiesten en pers zullen regelmatig worden getest in een speciaal daarvoor opgezette teststraat. Mocht een deelnemer niet live kunnen optreden, dan wordt een back-up opname gebruikt. Of ook publiek de shows kan bijwonen, is nog niet duidelijk.

