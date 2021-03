Jeangu Macrooy naar Songfestival met ‘Birth of a new age’

Zanger Jeangu Macrooy gaat tijdens het Eurovisie Songfestival (ESF) in mei het nummer ‘Birth of a new age’ ten gehore brengen. Hij heeft het liedje donderdagavond gepresenteerd via een livestream op YouTube, Instagram en Facebook. Zo werd de Nederlandse inzending direct aan een breed publiek gepresenteerd in plaats van alleen op de Nederlandse televisie, was de opzet van AvroTros.

‘Birth of a new age’ is een Engelstalig nummer. In het refrein wordt ook in het Sranantongo gezongen, een in Suriname gesproken creooltaal. „Yo no man broko me” betekent „Je kunt me niet breken”, volgens Macrooy een belangrijke referentie aan zijn moerstaal en een „hopelijk inspirerende” boodschap voor zijn publiek, ook tijdens de pandemie. De zanger werd bij de presentatie (die in het Engels verliep) bijgestaan door een koor. Vrijdag wordt de videoclip nog gepresenteerd.

Het is een geheel nieuw geschreven nummer, bestemd voor het festival dat op 22 mei in Rotterdam plaatsvindt. Vorig jaar kon het Songfestival niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Macrooy had voor 2020 het liedje ‘Grow’ voorbereid, een ballad met gospel-invloeden. Dat kon hij, conform de regels van het liedjesfestijn, niet tijdens deze editie opvoeren. Alle terugkerende deelnemers moesten een nieuw nummer maken.

Artiesten in bubbel

Dinsdag presenteerde de Songfestival-organisatie een eerste versie van het ‘coronadraaiboek’, dat werd opgesteld op basis van de maatregelen van het RIVM. De producenten keken daarvoor naar het protocol bij recente sporttoernooien, zoals in het schaatsen, en laten artiesten in Nederland tijdens het evenement in een bubbel verblijven. Ook moet er veel worden getest onder medewerkers van de festivallocatie, en wordt gekeken naar ventilatie van de ruimtes.

De organisatie gaat er nog vanuit dat alle artiesten fysiek naar Rotterdam komen, al moet hun meereizende delegatie kleiner zijn en mogen er minder journalisten komen. Publiek wordt nog niet volledig uitgesloten in een anderhalvemetersituatie in de locatie Ahoy.