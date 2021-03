In deze huispakken voelen twintigers zich voor even Paris Hilton

Wat?

Zijn de jaren nul de nieuwe jaren tachtig? Met verbazing kijk je nu naar de Crocs, gigantische zonnebrillen, lage heupbroeken en asymmetrische kapsel waarmee mensen de eerste jaren van het nieuwe millennium over straat gingen. Wanstaltig!

Hoogtepunt van de early 2000s-foutheid is het Juicy Couture-pak. Een strak, pastelkleurig joggingpak van velours, met lage heupen, uitlopende pijpen en in plakdiamantjes het woord juicy boven de billen. Dit was het uniform van beroemdheden als Paris Hilton, Britney Spears en Kim Kardashian, die achtervolgd door paparazzi een koffiestop maakten bij de Starbucks. Het pak werd in 2015 zelfs opgenomen in de permanente modecollectie van het Victoria and Albert Museum in Londen.

Als symbool van opzichtige consumptie in het pre-crisistijdperk raakte Juicy Couture na 2008 uit de gratie. Bovendien doofde de paparazzicultuur, die het merk gratis reclame bezorgde. In 2013 verkochten de oprichters, twee vrouwen uit Los Angeles, het merk voor een fractie van wat het ooit waard was. Een jaar later werden de meeste winkels gesloten.

Maar nu is Y2K-mode weer extreem hip – zij het ironisch. En daarmee ook de huispakken van de tabloidsterren uit vervlogen tijden. Het merk werd via licenties nieuw leven ingeblazen en ging samenwerkingen aan met ontwerpcollectief Vetements en kledingketen Urban Outfitters. De originele pakken zijn te koop op vintage webshops. Acteur Timothée Chalamet (25) werd recent in een (nieuwe) Juicy-trui gefotografeerd.

En waarom ook niet? Tijdens een grimmige pandemie biedt deze kleding vrolijke camp en zachtheid. En voel je je voor even een beroemdheid als je een koffie to go haalt.

Foto’s Allard Faas

Wie?

„Eigenlijk is early 2000s-mode alles wat we niet mooi zouden moeten vinden”, zegt student Firoza Mulahella (24). „Maar ik word er blij van. Het herinnert me aan mijn kindertijd, de paparazzifoto’s uit die tijd maakten indruk. Ik wilde ook naar de Starbucks. Met dit pak, gekocht bij Urban Outfitters, leef ik mijn jaren-nul-fantasie.”

Horecamedewerker Pleun Samwel (21) kocht haar pak vlak voor de pandemie bij Urban Outfitters. „Het zit zo zacht, je wil het gewoon niet meer uitdoen. Een perfect huispakkie. In het dagelijkse leven is mijn kledingstijl vrij basic, maar af en toe zo’n foute outfit vind ik heerlijk. Het maakt je een ander persoon, ik voel me net Paris Hilton.”

Stylist en creative director Indiana Roma Voss (26) draagt al sinds haar twaalfde Juicy Couture. Inmiddels heeft ze een collectie van vijftien stuks – vintage en (op de foto) nieuw. „Ze zijn kitsch, humoristisch. Daar hou ik van. Beter dan de eenheidsworst in aardetinten die je nu op straat ziet. En het geeft je een geweldige kont.”

Stylist Igor Zynwala (20) slaapt in zijn Juicy Coutoure-pak, dat hij op de kop tikte bij een vintage site. „Als ik opsta, voel ik mij fabulous. In mijn fantasie ga ik zo shoppen, in het flitslicht van de paparazzi, met een klein hondje onder mijn arm.” De mode uit de vroege jaren nul trekt hem. „Het was vrijer, zorgelozer, minder trendgevoelig.”

Vlnr: Firoza Mulahella, Pleun Samwel, Indiana Roma Voss, Igor Zynwala Foto’s Allard Faas

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 maart 2021