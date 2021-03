It’s a Sin: fenomenaal drama over de verwoestende aidsepidemie

„Beloof me dat jij niet naar huis gaat.” De agent van de opkomende acteur Ritchie Tozer durft het niet expliciet te benoemen, maar er bestaat geen twijfel wat ze bedoelt. Ze heeft het over de mannen met aids die Londen verlaten om te sterven op hun geboortegrond. „Het zijn er elke maand meer”, zegt ze. Het is een veelzeggende scène in It’s a Sin, een fenomenale serie over de impact van de aidscrisis in de jaren tachtig.

We volgen een diverse vriendengroep in de Londense gay community over een periode van tien jaar, van 1981 tot en met 1991. In het eerste afleveringen bestaat er nog grote onduidelijkheid over aids, ook binnen de gemeenschap. We zien dan ook veel zorgeloze seks in de eerste afleveringen. Ritchie en zijn huisgenoten hebben van hun appartement een veilige plek gemaakt waar iedereen zichzelf kan zijn. Er lopen flamboyante types rond, maar ook de oerdegelijke kleermaker Colin voelt zich hier op zijn gemak.

Lees ook het interview met maker Russel T. Davies:‘Het ging over homo’s en seks, dus alle deuren bleven dicht’

Maker Russell T. Davies weet een knappe balans te vinden tussen vreugde en verdriet, humor en drama. Zijn serie laat zien hoe slecht de maatschappij op aids reageerde en bevat meerdere hartverscheurende momenten. Er zijn ouders die hun kinderen afstoten vanwege hun geaardheid en ziekenhuizen die onmenselijk met aidspatiënten omgaan. Toch voelt het nergens te zwaar. De band tussen Ritchie (Olly Alexander, tevens popster) en zijn beste vriendin Jill (Lydia West, een groot talent) die het hart van de serie vormt, draag hier ook aan bij. De twee proberen het allebei te maken als acteur en staan graag met elkaar zingend op het podium. Gaandeweg worden ze activistischer en strijden ze met steeds meer vrienden voor een betere aanpak van de crisis. It’s a Sin laat goed zien hoe een zelf gecreëerde familie effectief kan opboksen tegen een vijandige buitenwereld.

Serie It’s a Sin Van: Russell T. Davies. Met: Olly Alexander, Lydia West, Omari Douglas, Callum Scott Howells. Vanaf vrijdag 5 maart, NPO Plus, 5 afleveringen. ●●●●●