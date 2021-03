Rutte trekt suggestie voor Groningse kerncentrale terug VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft zijn suggestie om in Groningen een nieuwe kerncentrale te bouwen donderdagochtend ingetrokken. Zondag stelde Rutte dat hij de Groningse Eemshaven een geschikte locatie zou vinden voor de komst van een nieuwe kerncentrale omdat die provincie voorop wil lopen in de transitie naar duurzame energie. Bij het NOS Radio 1 Journaal zei Rutte echter een verkeerde inschatting te hebben gemaakt. „De reacties uit Groningen waren dat men er geen behoefte aan heeft. Dus dat is genoteerd: niet in Groningen.” Rutte hield bij het RTL-debat een pleidooi voor kernenergie. Daarop werd hij aangevallen door GroenLinks en SP. Toen SP-leider Lilian Marijnissen hem vroeg waar de nieuwe kerncentrales zouden moeten komen, antwoordde Rutte dat Groningen daar mogelijk voor open zou staan. In het verkiezingsprogramma noemt de VVD geen namen van mogelijke nieuwe locaties voor kerncentrales. Wel is minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken, VVD) eerder deze maand een marktconsultatie gestart om te inventariseren of er bedrijven bereid zijn te investeren in kernenergie en onder welke voorwaarden. Vier jaar geleden kreeg Rutte het als VVD-lijsttrekker aan de stok met boze Groningers. In een verkiezingsuitzending van Pauw & Jinek werd de premier geconfronteerd met Groningers in het publiek die hem fel bekritiseerden over de gaswinning in het gebied. Ze scandeerden onder meer massaal „gas terug” en brachten Rutte zichtbaar in verlegenheid. In Groningen kreeg de SP bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen, gevolgd door de VVD en D66. Lees ook: Wat willen de partijen en wat gaat dat kosten?

IT-miljardair schenkt miljoen aan D66 vanwege klimaatpolitiek D66 heeft een privédonatie van 1 miljoen euro ontvangen van IT-ondernemer en techmiljardair Steven Schuurman, die de partij steunt vanwege het voorgestelde klimaatbeleid. Om die reden doneert Schuurman ook 350.000 euro aan de Partij voor de Dieren. Het zijn voor Nederlandse begrippen relatief hoge bedragen - vorig jaar was de hoogste donatie aan D66 bijvoorbeeld 25.000 euro. In een interview met Trouw ontkent de privédonateur donderdag dat hij uit is op politieke invloed. „Het is in Nederland niet gebruikelijk om zulke bedragen aan een politieke campagne te schenken. Dat het vragen oproept, snap ik”, reageert Schuurman. „Maar uiteindelijk heb ik dezelfde motivatie als iemand die een bedrag van een paar tientjes doneert.” De ondernemer pleit voor een politieke „oplossing van de klimaatcrisis”. Schuurman (45) dankt zijn geschatte vermogen van 1,4 miljard onder meer aan de beursgang van zijn softwarebedrijf Elastic. Politieke partijen zijn verplicht om donaties van boven de 4.500 euro openbaar te maken. Voor de verkiezingen in 2017 schonken individuele donateurs vaak bedragen in de duizenden euro’s. Stichtingen en verenigingen doneren vaak hogere bedragen; zo kon het CDA in 2017 ruim 165.000 euro bijschrijven na giften van twee stichtingen. De VVD kreeg in dat jaar 500.000 euro van het Dresselhuysfonds. In totaal ontvingen de liberalen meer dan een miljoen euro aan donaties van verschillende stichtingen en verenigingen. IT-ondernemer Schuurman heeft ook 3,5 ton gedoneerd aan de Partij voor de Dieren. Foto Maysun/DPA/Hollandse Hoogte