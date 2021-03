In ‘Coming 2 America’ krijgen de dames een genitale wasbeurt van een gespierde lakei

Waarom duurde het 33 jaar voordat er een vervolg kwam op Coming to America? Dit vehikel voor Eddie Murphy op de top van zijn roem was in 1988 een monsterhit met 288 miljoen dollar recette in de VS alleen. En dan volgt hoe dan ook een ‘sequel’: zie Murphy’s filmseries Beverly Hills Cop, 48 Hours of The Nutty Professor.

Zo niet bij Coming to America, waarvan het succes Paramount volledig verraste. De studio was indertijd zo zeker van een zeperd dat er geen persvoorstelling werd ingelast. De kritieken waren inderdaad zuinig, maar het publiek omhelsde deze zwarte romantische komedie over de naïeve, verwende Afrikaanse prins die in het New Yorkse Queens zijn bruid vindt.

Waarom was Paramount zo onzeker? Het succes van Eddie Murphy in de jaren tachtig berustte – net als bij zijn grote voorganger Richard Pryor – op teamwerk van een kwikzilveren zwarte komiek en een stijve witte ‘straight man’. Coming to America was een zwart sprookje in een zwarte wijk, in barbershop, revivalkerk en louche hamburgertent. Een van de weinige blanken in de film is de bejaarde Joodse mopperpot Saul, Eddie Murphy in ‘whiteface’. Volgens regisseur John Landis was Saul een reactie op alle joodse entertainers die ooit blackface speelden.

Zwarte actiehelden

De sfeer op de filmset van Coming to America was ijzig, zei Landis veel later. De onbevangen Murphy die hij kende van Trading Places (1983) zou zijn veranderd in een „klootzak en een varken” die meende dat „iedereen zijn reet moet kussen”. Murphy reageerde koeltjes en zei dat hij Landis, een halve paria door een verwijtbaar dodelijk ongeluk op de set van Twilight Zone: the Movie, alleen uit medelijden de regie had gegund. Die onmin weerhield het duo in 1994 helaas niet van een nieuwe samenwerking in Beverly Hills Cop 3, waarin Murphy weigerde grappig te zijn, volgens Landis omdat hij jaloers was op opkomende zwarte actiehelden als Denzel Washington en Wesley Snipes. Een actieheld werd Murphy nooit; zijn ster verbleekte en in de 21ste eeuw had alleen zijn stem nog succes als het ezeltje in animatieserie Shrek.

Coming to America groeide in diezelfde tijd met name bij zwart Amerika uit tot een cultfilm; een zwart sprookje dat zwarte trots uitdroeg bleef zeldzaam. Hollywood miste de clou van het succes: dat een wit publiek zich best wil identificeren met zwarte acteurs. Dat drong pas veel later door, toen het Afrikaanse schertskoninkrijk Zamunda een stoere make-over kreeg in het verborgen rijk Wakanda van superheldenfilm Black Panther (2018).

Arsenio Hall en Eddie Murphy in Coming 2 America. Foto Quantrell D. Colbert/ 2020 Paramount Pictures

En toch is dat niet de reden dat Coming to America eerder geen vervolg kreeg. Dat kwam door het langdurige proces van schrijver Art Buchwald tegen Paramount, die in 1983 een optie nam op diens ‘treatment’ (scriptidee) King for a Day over een verwende Afrikaanse despoot die tijdens een staatsbezoek wordt afgezet en zich moet zien te redden in het getto van Washington. Toen ook de rechter in Coming to America, volgens de studio naar een idee van Eddie Murphy, plagiaat ontwaarde, moest Paramount 19 procent van de nettowinst afdragen aan Buchwald. Waarna deze monsterhit door creatief boekhouden een verliespost bleek te zijn, al kocht Paramount na veel verwikkelingen Buchwald af voor negen ton. Maar een vervolgfilm was onder die omstandigheden te riskant.

Of Coming 2 America winst of verlies boekt zullen we ook nooit weten: Paramount verkocht de film in oktober aan Amazon Prime. Dat getuigt, net als in 1988, van gering vertrouwen in een ‘franchise’ die het, als de bioscopen straks weer open gaan, had moeten opnemen tegen een stuwmeer aan uitgestelde blockbusterfilms.

Film/komedie Coming 2 America. Regie: Craig Brewer. Met: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Shari Headley, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Kiki Layne, James Earl Jones. Op: Amazon Prime ●●●●●

Het stuitende seksisme van het origineel wordt rechtgezet

Amerikaanse films? „Superhelden, remakes en vervolgen op klassiekers waarop niemand zit te wachten. Waarom iets goeds alsnog ruïneren?” Lavelle (Jermaine Fowler), bastaardzoon van koning Akeem van het Afrikaanse rijk Zamunda, maait de critici van Coming 2 America proactief het gras voor de voeten weg. Is zo’n vervolg nou nodig, 33 jaar na hitkomedie Coming to America (1988) waarin Akeem, toen nog prins, aan een gearrangeerd huwelijk ontsnapt om in de New Yorkse wijk Queens zijn koningin te zoeken? Dat niet. Maar met zeer ontspannen verwachtingen blijkt Coming 2 America toch onderhoudend, al moet je het origineel wel kennen. Een vervolg op een klassieker na zo veel tijd leidt veelal tot ouwelijke films over ontgoocheling en verval. Ook in Coming 2 America komt de humor zelden van Eddie Murphy als koning Akeem. Bij regisseur Craig Brewer, die Murphy in 2019 een comeback bezorgde met Dolemite is My Name, is de wereldvreemde, onnozele prins uitgegroeid in een onzekere, conservatieve monarch. Hij heeft drie dochters – een smet op zijn mannelijkheid – en volgens Zamunda’s wet kunnen ze hem niet opvolgen. Als in Queens een bastaardzoon opduikt, haalt Akeem deze Lavelle en zijn trashy familie naar het paleis als troonopvolger. Bovendien wil hij hem uithuwelijken aan de dochter van zijn dreigende buurman, generaal Izzy (Wesley Snipes) van Nexdoria. Tot woede van zijn eigen dochter, prinses Meeka. Coming 2 America speelt zich vooral af in het paleis, dat oogt als een peperduur safarihotel in Tanzania. Hilarisch wordt het zelden, de film moet het meer hebben van geamuseerde herkenning bij gerecyclede grappen en jaren tachtig-acts als En Vogue en Salt-N-Pepa. Met maatje Arsenio Hall (adjudant Senni) vertolkt Eddie Murphy opnieuw vier bejaarde geinponems in de kapperszaak en keert ook de grommende billenknijper dominee Brown terug. Het stuitende seksisme van het origineel wordt wel rechtgezet, sterker: het is de essentie van Coming 2 America. In 1987 riep Murphy in zijn stand-upfilm Raw nog dat hij een volgzame ‘jungle bitch’ uit Afrika zou halen en opsluiten in zijn keuken zodat ze niet zou bederven door contact met sluwe, inhalige Amerikaanse vrouwen. Coming to America bouwt voort op die afkeer van moderne vrouwen: in Queens treft prins Akeem slechts dronken, verknipte, oversekste, hebzuchtige of transseksuele dames, totdat een kapper hem leert dat je brave, gehoorzame meisjes vindt in de bibliotheek of de kerk. Zoals de ernstige Lisa (Shari Headley). Dat moeders-en-hoerenschema gaat in Coming 2 America overboord: daar overcompenseert een koning mannelijke onzekerheid en vervalt zo in de patriarchale zondes die hij zijn eigen vader verweet. Maar gelukkig krijgen anno 2021 ook de dames van Zamunda tijdens hun ochtendbad een grondige genitale wasbeurt van een gespierde lakei. Dat is al met al best vooruitgang.

