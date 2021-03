Hoe Zara-shirts en H&M-broeken het klimaat verpesten

Zowel voor katoen als polyester, de twee belangrijkste grondstoffen van textiel, noemt Hazenberg een waslijst aan bezwaren. Het telen van de katoenplant kost enorme hoeveelheden energie en water. „Voor één kilo katoen is al snel 8.000 tot 10.000 liter water nodig, naast meststoffen en pesticiden. De grondstof voor polyester is olie. Die moet natuurlijk worden gedolven, waarbij CO 2 en methaan vrijkomt. Schapen die wol produceren stoten methaan uit.” Voor klimaatneutrale kleding bestaan er dus eigenlijk weinig opties. „Behalve misschien textiel van hennep of vlasplanten.” Vlas is het spul waar bijvoorbeeld linnen van wordt gemaakt. Linnen beddengoed, linnen kleding en items van hennep „zijn dus het minst schadelijk”. Sommige kleren van polyester, zoals fleecetruien en zwembroeken, zijn inmiddels gemaakt van gerecyclede petflessen, dat staat dan meestal duidelijk op het label.

4. Verwacht niet te veel van recycling

Maar verwacht niet te veel van recycling. Recycling is een onderdeel van de oplossing – en kleren in de kledingbak doen in plaats van de vuilnisbak is altijd beter. Maar het is bepaald niet de definitieve remedie voor het kledingprobleem, waarschuwt hij. Bij het recyclen van kleding worden kledingstukken niet integraal hergebruikt, maar worden van de stof andere, minder hoogwaardige items gemaakt. Bij dat proces raken de vezels meestal zodanig aangetast dat je van een trui nooit een nieuwe kunt maken, maar hooguit een sjaal of muts. „We zijn er de laatste decennia vooral goed in eerst een nieuw probleem te veroorzaken, en dat dan weer te proberen half op te lossen met recycling.” Hij wijst op de Nespresso-koffiecups: „Ja, die kun je prima recyclen, maar nog veel beter voor het milieu is als je gewoon op de ouderwetse manier koffiezet.” Zo is het ook met kleding. „Simpelweg minder kleren kopen, van betere kwaliteit en er langer mee doen, dat scheelt het meest.” Dat is een logische, maar niet heel populaire vaststelling.

Joop Hazenberg: Zo redden we de wereld, 30 acties om klimaatverandering te stoppen, Uitgeverij Spectrum, 208 blz. € 18,99

Hazenberg zet vraagtekens bij recente groene initiatieven van bijvoorbeeld H&M. Die keten zette onlangs in zijn Zweedse flagshipstore een enorme ‘recyclingmachine’ neer, waarin klanten hun oude kleding konden doen om er nieuwe items voor terug te krijgen. Gooi er een paar truien in en je kunt er, als je vijf uur later terugkomt, een gratis babylakentje of een sjaal voor terugkrijgen. „Het is beter dan niks, maar het neigt naar greenwashing.” Groen doen voor de bühne dus. En dat terwijl het onderliggende probleem intussen alleen maar groter wordt.