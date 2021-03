Hoe kwantumfysica ons wereldbeeld op zijn kop zet

Hoe meer data je over de wereld verzamelt, hoe beter je weet hoe die in elkaar zit - toch? Volgens onze gast, natuurkundige en filosoof Bernardo Kastrup, is dat een grote misvatting. Hij laat op basis van recente experimenten in de kwantumfysica zien dat er iets rammelt aan de belangrijkste aannames van veel wetenschappers - en technologiebedrijven. Volgens Kastrup dwingen de bizarre bevindingen op kwantumniveau tot een totaal andere blik op de aard van de meetbare werkelijkheid, de toekomst van de wetenschap en uiteindelijk zelfs ons eigen bewustzijn. Het gebeurt ons niet vaak dat we in één gesprek anders leren kijken naar de kosmos én ons eigen bewustzijn, maar dat is precies wat er in deze podcast gebeurt. Wij moeten er nog steeds een beetje van bijkomen.

Gast: Bernardo Kastrup

Presentatie: Wouter van Noort & Jessica van der Schalk

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Jeroen Jaspers