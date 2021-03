‘Het ging over homo’s en seks, dus alle deuren bleven dicht’

Tot vlak voor de wereldpremiere van de eerste aflevering van It’s a Sin, eind januari, vreesde Davies dat de uitbreng zijn energieke serie niet slechter gepland had kunnen worden. Ook het Verenigd Koninkrijk zucht inmiddels een jaar onder de coronapandemie - wie zou er nu zin hebben in een verhaal over een groep lhbtiq-vrienden die óók worden geconfronteerd met een mysterieus virus dat hun levens en routines bruut verstoort?

Het omgekeerde bleek waar. Veel kijkers en recensenten merkten de overeenkomsten op tussen de situatie waarmee de gays in de jaren tachtig zichzelf geconfronteerd zagen en de wereld in lockdown anno 2021. „Het is zo raar om te zien hoe de geschiedenis zich lijkt te herhalen”, peinst Davies (57) tijdens een Zoom-gesprek met een groep Europese journalisten. „Weer die paniek: mensen die opeens afstand van elkaar moeten houden uit angst voor infectie. En weer is de regering nauwelijks voorbereid.”

Gekookte mannen

Davies was 20 jaar oud en studeerde in Oxford. Hij was net uit de kast en genoot van het leven. Toen las hij in juni 1983 een homomagazine met op de voorkant de tekst: AIDS DEATH PLOT PANIC - de cover in kwestie is kort te zien in de tweede aflevering van zijn nieuwe serie. „Er stond een plaatje bij van homomannen die in een reageerbuis werden gekookt. Ik werd doodsbang, net als veel leeftijdgenoten. Dat was op dat moment, gezien de situatie, het beste denk ik. Er was nog zo weinig bekend en er werden opeens zoveel mensen ziek.”

De gemeenschap zocht erkenning en hulp, maar in eigenlijk alle Europese landen kregen gays lange tijd nul op het rekest. „Het ging over seks en over homo’s, dus alle deuren bleven gesloten. Zelfs de discussie over het onderwerp werd weggestopt, de slachtoffers werden behandeld als paria’s. Homoseks was net tien jaar niet meer strafbaar, we hadden de eerste Pride Rallies in Londen gehad. En opeens voelden we ons weer totaal geïsoleerd.”

Niet over praten

Die tijd en die gevoelens hebben een enorme impact gehad op zijn generatie. „Ik heb die periode zelf ook lange tijd weggestopt”, erkent Davies met de kennis van nu. „Opeens sterven veel van je vrienden, jonge mannen in de bloei van hun leven. En er is niets dat je er aan kan doen. Dóórgaan en jezelf gelukkig prijzen dat je het hebt overleefd.” Pas toen hij ouder werd, merkte Davies dat hij met jaloezie keek naar de nieuwe generaties gays die dankzij voorlichting en later de PrEP-pil niet meer bang waren voor vrije seks. „Ik had meer om mij heen moeten kijken in die tijd en ook oog moeten hebben voor bijvoorbeeld rouwende ouders. Ik ben nooit naar begrafenissen geweest, dat kon ik niet.” Davies krijgt sinds de uitzending van de serie veel reacties van leeftijdgenoten met dezelfde gevoelens. „Veel mannen zoals ik kunnen er eigenlijk nog steeds niet over praten.”

Zijn geaardheid loopt als een rode draad door het oeuvre van Davies, die eind jaren negentig de hitserie Queer as Folk maakte, over drie gaymannen in Manchester. In 2015 volgde het minder succesvolle Cucumber, over een tobbende gayman van middelbare leeftijd. Het idee voor It’s a Sin zat al twintig jaar in zijn hoofd.” Makers die zeggen dat ze hun hele carrière hadden gepland, liegen dat ze barsten”, lacht de producent. „Het hele leven is een aaneenschakeling van toeval en fouten. Ik had nooit durven vermoeden dat ik tien jaar van mijn leven aan Doctor Who zou besteden. En toen Donald Trump opkwam in 2016 móest ik de serie Years and years maken, over een dystopische toekomst waarin de populisten het voor het zeggen hebben.”

Universeel verhaal

Achteraf noemt Davies het een zegen dat hij zo lang heeft gewacht met het realiseren van It’s a Sin. „Vooral Cucumber is veel te zwaar geworden. Dat was een valkuil die ik heel bewust wilde vermijden met dit verhaal. Uiteindelijk heeft de gemeenschap de kracht gevonden om dóór te gaan, om terug te vechten, om erkenning te vinden en farmaceuten te bewegen medicijnen te gaan zoeken. Omgaan met groot verlies is een heel universeel thema en kan een veel groter publiek aanspreken dan alleen de lhbtiq-gemeenschap.”

De lancering van de serie ging in het Verenigd Koninkrijk gepaard met een grote online campagne over veilig vrijen en hiv. Het aantal hiv-testen in Groot-Brittannië verviervoudigde de afgelopen maand, net als het aantal donaties aan organisaties die onderzoek naar hiv en aids steunen. Ook op scholen grepen docenten de serie aan om het onderwerp te bespreken. „Hiv is nu een chronische ziekte en gelukkig geen doodvonnis meer zoals in de jaren tachtig. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat ook jongeren wel weten wat de voorgeschiedenis is. Er is in die periode heel veel niet goed gegaan; we zijn het aan de slachtoffers van toen verplicht om daarvan te leren en die fouten in de toekomst niet opnieuw te maken.”

It’s a sin is vanaf vrijdag te zien op NPO Plus.