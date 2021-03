De priester hielp zijn mensen te vluchten voor IS - maar hoe krijgt hij ze weer terug?

Toen Islamitische Staat op een zomernacht voor de poorten van het Iraakse plaatsje Baghdeda verscheen, wist Ammar Yako wat hem te doen stond. Iedereen moest de stad uit, en wel zo snel mogelijk.

De priester sprong in zijn auto en reed de hele nacht af en aan tussen Baghdeda en de snelweg naar Iraaks Koerdistan. Daar stonden duizenden mensen te dringen voor de controlepost. Yako aarzelde of hij niet beter zelf ook kon aansluiten, maar keerde telkens terug, op zoek naar de laatste achterblijvers.

„Ik ben priester geworden om mijn volk te dienen”, vertelt de 45-jarige man in de gangen van de Al-Tahira kerk in Baghdeda, in het noorden van Irak, vooral bewoond door Syrisch-Katholieken. „God gaf me de kracht op zulke momenten niet op te geven. Hij zorgde ervoor dat wij bij elkaar bleven.”

Yako noemt het een ‘wonder’ dat vrijwel alle vijftigduizend inwoners van Baghdeda net op tijd konden vertrekken. De ravage die hij later aantrof, liet zien hoe het ook had kunnen lopen. De kerk was zwartgeblakerd, beelden waren kapotgeslagen, kruizen in stukken gebroken. „Daar, op die plek, zijn boeken verbrand”, zegt Yako, wijzend op een donkere vlek op de binnenplaats. Ernaast liggen nog enkele lege kogelhulzen. „IS gebruikte onze kerk als schietbaan.”

Maar bijna zeven jaar na de wonderlijke exodus staat de priester voor een heel andere uitdaging: hoe krijgt hij zijn mensen weer terug? Hoewel het Iraakse leger Baghdeda al in 2016 heroverde op IS, zijn zo’n twintigduizend christenen nog altijd niet teruggekeerd.

De meesten verkregen een vluchtelingenstatus en vertrokken naar Libanon, de VS, Australië of Europa. Yako hangt vaak met hen aan de telefoon en probeert hen soms over te halen om terug naar huis te komen. „Sommigen voelen zich schuldig dat ze zijn vertrokken”, vertelt hij. „Maar als je eenmaal een Amerikaans visum hebt, laat je dat niet zomaar vallen.”

Achteraf bezien vraagt de priester zich dan ook af of al die westerse visa zijn gemeenschap wel goed hebben gedaan. „Natuurlijk is het belangrijk om het christendom in Irak te beschermen”, zegt hij. „Maar dat doe je door onze mensen hier te helpen, niet door ze mee te nemen.”

Volgens Yako zijn sommige westerse regeringen bovendien medeverantwoordelijk voor het vertrek van de christenen die ze zeggen te willen ‘redden’. Hij wijst op de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, waarna het land verzonk in een cyclus van oorlogsgeweld, extremisme, corruptie en wanbeleid. Van de anderhalf miljoen christenen die Irak voor de Amerikaanse bezetting telde, is sindsdien tachtig procent vertrokken.

Enige zelfreflectie hierover is bij westerse politici en geloofsbroeders vaak ver te zoeken. Met een speelse glimlach vertelt Yako over een recent bezoek door een Amerikaanse politicus. „Hij vroeg me: hoe kunnen wij de christenen helpen? Ik antwoordde hem: door op te houden met Irak te vernietigen.”

Natuurlijk bestaan er ook historische spanningen tussen Iraks religieuze gemeenschappen, weet de priester. Maar de christenvervolging door Al-Qaida en later IS verbindt hij in de eerste plaats aan de politieke chaos waarin Irak sinds 2003 verkeert – niet aan de religieuze intolerantie van de gemiddelde Irakees.

„Christenen en moslims leven hier al eeuwen samen”, zegt Yako. „Een kleine minderheid is geïndoctrineerd door extremisten. Maar je moet ook weten dat de kerken die IS verwoestte nu worden herbouwd door moslims uit de buurt.”

Die wederopbouw is flink opgeschoten – en dat is wel weer deels te danken aan westerse donaties. Inmiddels is het interieur van de Al-Tahira kerk volledig gerestaureerd. Ook de opgeblazen kerktoren staat weer, en is bekroond met een reusachtig beeld van de heilige maagd Maria die over de stad lijkt te waken. „Dat is een nieuwe toevoeging”, glimlacht Yako. „Voor extra bescherming.”

Op het felrode dak van de kerk werkt een groep bouwvakkers nog aan de afwerking van de restauratie. Daar is haast bij, want Baghdeda verwacht hoog bezoek uit Rome. Deze vrijdag begint paus Franciscus aan een vierdaags bezoek aan Irak. Op zondag zal hij Badghdeda aandoen om de christenen een hart onder de riem te steken.

Priester Yako kan nog altijd niet geloven dat hij met de paus in gebed zal treden. „Weer een wonder”, glundert hij. „Dit laat zien dat de kracht van ons geloof Baghdeda weer tot leven kan brengen.”

Maar in de verlaten pizzeria ‘Roma’, een paar straten van de kerk vandaan, denken Laith en Adel, ook christenen, daar anders over. De twee twintigers spelen verveeld een potje backgammon. Achter hen hangt een rolgordijn met plaatjes van het Colosseum, de Tower Bridge en de Eiffeltoren.

„Als ik niet blut was, was ik allang vertrokken”, vertelt Laith. Hij vertelt over zijn zus in Australië, die hij zo snel mogelijk achterna wil reizen. De pizzeriabaas knikt instemmend. Ook hij ontving al eerder een Zweedse verblijfsvergunning en probeert er nu eentje te krijgen voor zijn gezin. „Er zijn hier toch geen klanten.”

Yako’s herderlijke roeping de kudde van Baghdeda bijeen te houden, maakt op deze jongens weinig indruk. „Natuurlijk wil een priester dat”, zegt Laith. „Maar zonder banen zullen wij vertrekken. We zijn Irak niets verschuldigd.”

