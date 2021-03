EU schort ontwikkelingshulp aan Myanmar op

De Europese Unie heeft de financiële steun aan ontwikkelingsprojecten in Myanmar donderdag opgeschort. Brussel wil daarmee voorkomen dat het leger, dat sinds de machtsgreep vorige maand de leiding in het Aziatische land heeft overgenomen, geld ontvangt. Dat hebben EU-functionarissen donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

De EU heeft een commissie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) laten weten dat alle ontwikkelingshulp aan Myanmar wordt gestaakt. In de afgelopen jaren werd volgens Reuters meer dan tweehonderd miljoen euro aan verschillende EU-programma’s in het land uitgegeven. De hulp was onder meer bedoeld voor het onderwijs en om verkiezingen in het land goed te laten verlopen. Volgens de legertop zijn de verkiezingen, die gewonnen werden door de partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi, juist onrechtmatig verlopen.

De militaire staatsgreep in Myanmar, waarbij de regering van Suu Kyi omver werd geworpen, is internationaal breed veroordeeld. Onder meer de Verenigde Staten kondigden eerder al sancties, waaronder de bevriezing van 1 miljard dollar aan Myanmarese overheidstegoeden in de VS.

Protesten

De internationale veroordeling lijkt nog weinig effect te hebben. In het land zelf wordt bijna dagelijks tegen de junta geprotesteerd. Het leger treedt daarbij hard op tegen de demonstranten en zet onder meer traangas en rubberkogels in. Woensdag was daarbij een negatief hoogtepunt, toen volgens verschillende bronnen zeker 38 mensen omkwamen bij de protesten.

Verkiezingswinnaar Suu Kyi werd op 1 februari opgepakt door het leger, dat eiste dat de stemuitslagen vanwege fraude zouden worden gewist. Bewijzen voor die verkiezingsfraude zijn nooit getoond. Demonstranten gingen vrijwel direct na de coup de straat op. Suu Kyi kreeg eerder deze week nieuwe aanklachten tegen zich gehoord, waaronder het „verstoren van de openbare orde”. Ze is sinds haar arrestatie niet meer in het openbaar gezien.