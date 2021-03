De stuntelleeuw keert terug

Tot in januari dit jaar stond Loeki de Leeuw, de pop die tussen 1972 en 2004 in animatiefilmpjes optrad tussen de televisiereclamespotjes op de publieke omroep, in een glazen vitrine in het Noordbrabants Museum, als boegbeeld van een expositie over populaire cultuur in Nederland. De expositie was zelfs vernoemd naar het enige woordje dat de animatieleeuw altijd uitsprak als er in zijn tussen-de-spotjes-optreden van 4 seconden weer iets mis was gegaan: „Asjemenou”.

In het museum is de stuntelige leeuw, 25 cm hoog, met manen van een rode pruik van de Albert Cuyp-markt, helemaal op zijn plaats. Iets kneuterigs uit het verleden dat we verder moeten laten rusten. Zou je denken. Maar dat is buiten de putjesscheppers van de vaderlandse nostalgie gerekend, in dit geval dj’s van NPO Radio 2 (de nostalgiezender, ook bekend van de Top 2000).

In een aanval van heimwee naar vroeger (een „gemis”) organiseerden de dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte een petitie om de stuntelleeuw terug op tv te krijgen. En dat lukte eenmalig: op 30 januari 2019 verscheen Loeki als housende dj voor een keer in de STER-reclame, in een filmpje gemaakt door Louise Geesink, dochter van de schepper van Loeki, reclame-poppenfilmmaker Joop Geesink.

Daarmee leek de pleister op de nostalgiewond geplakt.

Tot afgelopen maandag 1 maart bij dezelfde dj’s de STER-directeur Frank Volmer aankondigde dat Loeki terug komt op tv. Na zeventien jaar. In ieder geval deze ‘sportzomer’ (die met het Europees kampioenschap voetbal in juni begint) en wellicht langer.

De animatie Loeki-pop blijft hetzelfde, in stop motion gefilmd, maar de achtergronden worden gedigitaliseerd. Dat scheelt kosten (ooit de reden om met Loeki te stoppen). Achter de schermen was de oude STER-directeur Chris Smeekes, die met Loeki begon, al tijden bezig aan een Loeki-lobby. Hij had, vertelde hij in het Algemeen Dagblad, uit eigen zak 20.000 euro betaald voor een onderzoek van bureau Motivaction, waaruit bleek dat Loeki nog steeds populair is bij Nederlanders.

Geesink heeft zijn animatieleeuw ontworpen als milde, klungelende parodie op de Nederlandse Leeuw, symbool op het nationale wapenschild. Als internationale draai gaf hij zijn reclameleeuwtje een Engels klinkende naam, afgeleid van ‘look’, kijk: Loeki.

Echte wapenleeuwen hebben, als het goed is, een klokkenspel, dat wil zeggen: hun penis en ballen zijn zichtbaar, omdat die passen bij de symboliek van (mannelijke) kracht, bescherming en voortplanting. Het is een aan te bevelen tijdverdrijf: check de ballen van de Nederlandse leeuw.

De leeuwen op de Dam hebben ze, de leeuwen in het Rijksoverheidslogo hebben ze (weliswaar decent grafisch als schaduw weergegeven). En ook de leeuw op het shirt van Oranje, het nationale voetbalteam, is voorzien van pik met ballen, die als een omgekeerde komma op een gespierde poot ligt. Bij het symbool van de nationale vrouwenvoetballers, de Leeuwinnen, ontbreken manen en komma.

Loeki de leeuw moet als figurant tussen de tv-reclames per definitie klotenloos zijn. En niet al te grappig. Hij mag de show niet stelen, dat moeten de reclameboodschappen doen. Dat Loeki nu weer ingezet wordt om de commercie rond Nederlandse sport op tv op te leuken, past volledig bij zijn blijkbaar diep-Hollandse karakter.

Hij zal ongetwijfeld ook degene zijn die, als Oranje voetbalt bij de wereldkampioenschappen in Qatar volgend jaar, de krachtigste officiële Nederlandse uitspraak zal doen tegen de moderne slavernij en andere misstanden in dat land: „Asjemenou!”.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven