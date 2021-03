Lees ook: Van Europese vaccinsolidariteit is niet veel meer over

CBS: sterftecijfer van vorige week ligt onder verwachting voor periode

In de laatste week van februari zijn naar schatting ruim 3.200 mensen overleden. Dat zijn er bijna driehonderd minder dan een week eerder (3.491 sterfgevallen) en het zijn er ook minder dan werd verwacht voor deze periode. De schatting van de sterfte in week 8 zit ruim tweehonderd sterfgevallen onder de prognose, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers.

Volgens cijfers van het CBS nam in deze periode (22 tot en met 28 februari) vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder en onder mensen die langdurige zorg hebben, af. Er overleden naar schatting ruim 1.800 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Sinds week 39 van 2020 (de periode 21 september tot en met 27 september 2020) lag de wekelijkse sterfte steeds hoger dan verwacht. In week 7 van dit jaar lag de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. Het verwachte aantal overledenen, dat uitgaat van een situatie wanneer er geen corona-epidemie was geweest, wordt geschat op basis van de data van sterfte in de jaren 2015-2019.