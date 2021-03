CBS: psychische toestand ruim een op de tien Nederlanders vorig jaar ongezond

De psychische toestand van 12 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder was vorig jaar ongezond. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vrijdag zijn gepubliceerd. Dat is nagenoeg hetzelfde percentage als in de drie jaar daarvoor. Alleen in het laatste kwartaal van 2020 viel het aandeel iets hoger uit (12,5 procent).

Volgens het CBS komt psychische ongezondheid onder 18- tot 40-jarigen iets meer voor dan onder de oudste en jongste leeftijdsgroepen. Met name alleenstaanden die jonger zijn dan 65 jaar en ouders in eenoudergezinnen hebben relatief vaak last van psychische klachten. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar rapporteren het minst vaak psychische problemen (7 procent). Psychische ongezondheid komt meer voor bij vrouwen (14 procent) dan mannen (9 procent).

Het CBS meet de psychische toestand aan de hand van de Mental Health Inventory 5. Dat is een internationale standaard voor het meten van de geestelijke gezondheid. Respondenten geven antwoord op vijf vragen die betrekking hebben op hoe iemand zich voelde in de vier weken daarvoor.

