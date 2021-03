Carla van Lichtenburcht (1952-2021) doorbrak het zwijgen over incest

Een charismatische vrouw, knap, goed gekleed. Een begaafd publiek spreker en auteur, goed in netwerken en het organiseren van symposia. Maar ook: een vrouw met een gruwelijk jeugdtrauma.

Carla van Lichtenburcht wijdde haar werkzame leven aan het bespreekbaar maken van incest, maar van haar eigen verleden kenden zelfs haar vriendinnen niet alle details. „Ze kwam uit een groot gezin met zes kinderen in een kleine dorpsgemeenschap”, zegt Anne Marie van Rooijen, „en ze werd vanaf dat ze een jaar of zes was verkracht door haar vader, haar oom en een aantal buurmannen. Haar moeder was er absoluut van op de hoogte. Dat is wat ik weet. Carla had het contact met haar familie verbroken. Haar naam was een pseudoniem dat ze zelf had bedacht: ze wilde als het ‘licht’ zijn, en sterk en veilig als een ‘burcht’.”

Van Rooijen leerde Van Lichtenburcht rond 1981 kennen bij het Jongeren Advies Centrum in Utrecht. „Ik hoorde dat er iemand bezig was om een lotgenotengroep voor incestslachtoffers op te zetten. Dat was Carla. De eerste bijeenkomst was bij haar thuis. Ze werd mijn mentor. Carla en mede-oprichter Betty Nijhoff hadden een tweeledig doel: ze wilden zelf vrouwen opvangen en ze wilden hulpverlenende instanties informeren. Niemand sprak over incest in die dagen. Het werd of doodgezwegen, of gebagatelliseerd.”

„Carla was genuanceerd, ze dacht niet in vijandbeelden. Als groep zochten we naar samenwerking. Maar ze was wel een strijder. Tegen ons zei ze: ‘Je gaat je níet schamen’.” Het eerste wapenfeit van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het Gezin (VSK), zoals de groep zich na uitgebreid overleg noemde, was het publiceren van een bundel met verhalen van incestslachtoffers, De straf op zwijgen is levenslang (1983).

Anneke Visser, oud-chef van de jeugd- en zedenpolitie: „Begin jaren tachtig begon bij hulpverleners in Utrecht het besef te dagen dat incest een groot, onderschat probleem was. De eerste stap was dat we erover gingen praten. De VSK-vrouwen noemden zich ‘ervaringsdeskundigen’, ze verklaarden zichzélf tot autoriteit. Ik hield wel van die tegendraadsheid. Carla’s presentatie was uniek, ze kon een zaal vol artsen imponeren met haar verhaal. Ze was blij om met de politie te kunnen samenwerken. Als kind had ze op school allerlei signalen gegeven, vertelde ze, maar niemand had ze opgepikt.”

Dankzij het pionierswerk van de VSK werd incest niet alleen maatschappelijk op de kaart gezet, het aantal aangiften steeg ook. Visser: „In Den Haag, mijn volgende post, ging het van één naar wel veertien zaken per jaar. Rechercheurs waren kapot als ze zo’n zaak gedaan hadden.”

In 1983 nam de redactie van feministisch maandblad Opzij contact op met de VSK: ze wilden hun jaarlijkse emancipatieprijs de Harriët Freezerring aan Van Lichtenburcht uitreiken. „We waren in juichstemming”, vertelt Van Rooijen, „maar het werd een rel, helaas. Een deel van de leden was er fel op tegen dat Carla die prijs zou accepteren: het ging om de VSK als geheel. Opzij ging niet mee in die redenering. Uiteindelijk kwam iedereen naar de uitreiking, maar de sfeer was verziekt. Carla schrok enorm van die vijandigheid. Voor haar was het reden om uit de VSK te stappen.”

Van Lichtenburcht zette de koers van professionalisering op persoonlijke titel voort met een tijdelijke aanstelling bij de Utrechtse politie. Oud-hoofdinspecteur Wilma Kloosterman: „Carla adviseerde ons bij incestzaken – niet op vaste tijden, maar volgens een afgesproken aantal uren. Ze keek en luisterde heel goed als een slachtoffer zich meldde. Was diegene er echt klaar voor om aangifte te doen? Hoe was de gezinsdynamiek? Ze bekeek het van alle kanten. Niets was zwart-wit bij haar.”

In de jaren negentig werden de psychische problemen die Van Lichtenburcht tot dan toe voor de buitenwereld verborgen had weten te houden overheersender. Anne Marie van Rooijen: „Carla had een dissociatieve identiteitsstoornis, waarbij je leeft met meerdere ‘alters’. Die van haar kregen bij vlagen de overhand, en dan strafte ze zichzelf. Lijfelijk, maar ook met nachtelijke escapades die ze zich achteraf nauwelijks herinnerde. Het was de keerzijde van al haar succes.”

De laatste jaren leefde Van Lichtenburcht teruggetrokken met haar katten in haar Utrechtse flat. Haar sociale contacten slonken tot een minimum, maar ze bleef publiceren: in 2012 verscheen Wat als ik wij zijn, een bundel over het leven met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Na een zware inzinking krabbelde ze eind vorig jaar juist weer wat op, maar van haar plannen om met keramiek aan de slag te gaan kwam het niet meer. Haar fysieke toestand verslechterde, en daar kwam een corona-infectie bovenop. Carla van Lichtenburcht overleed aan het begin van dit jaar in het ziekenhuis.

