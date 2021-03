Brussel start antitrust-onderzoek naar farmaceut Teva

De Europese Commissie (EC) is een antitrustonderzoek begonnen naar farmaceut Teva. Zij vermoedt dat het Amerikaans-Israëlische bedrijf concurrenten heeft belemmerd goedkopere varianten van hun medicijn Copaxone, dat wordt gebruikt bij de behandeling van Multiple Sclerose (MS), op de markt te brengen. Onderzoek moet uitwijzen of Teva misbruik heeft gemaakt van zijn sterke marktpositie, zo schrijft de Europese Commissie.

In 2015 verliep het patent op Copaxone, en Teva wordt er van verdacht de patentbescherming te hebben willen rekken door het aanvragen van deelpatenten. Ook zou de farmaceut concurrerende medicijnen mogelijk zwart hebben gemaakt bij ziekenhuizen en hulpverleners, bijvoorbeeld door onterecht te suggereren dat er gezondheidsrisico’s aan die medicijnen zaten.

Het is de eerste keer dat de Commissie een onderzoek opent naar misbruik van het patentrecht en belemmering van concurrentie door een grote pharmaceut.

Generieke medicijnen

Teva – Hebreeuws voor ‘natuur’ – ontstond begin vorige eeuw vanuit een farmaceutische groothandel in Jeruzalem en groeide uit tot het grootste bedrijf van Israël. Het ontwikkelt en produceert vele tientallen medicijnen en is de grootste producent van generieke geneesmiddelen (merkloze varianten op bestaande middelen) ter wereld.

Hun bekende medicijn Copaxone, de merknaam waaronder Teva het werkzame middel glatirameeracetaat verkoopt, kan het aantal ontstekingsaanvallen van MS verminderen. Het is niet bewezen dat het ook helpt bij de remming van de auto-immuunziekte.

Het einde van het patent betekende dat de winst op Copaxone onder druk zou komen te staan vanwege de toetreding van concurrerende medicijnen. Maakte het Teva in 2013 nog een omzet van 4,3 miljard dollar met de verkoop van Copaxone, is dat naar verwachting dit jaar zo’n 1 miljard dollar.

De Verenigde Staten, Europa en Israël zijn grote afzetmarkten voor Teva. Al jaren probeert de farmaceut zijn medicijn te beschermen tegen namakers. Het bedrijf verloor eerder een zaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof waarin het had geclaimd dat het patent op Copaxone ‘oneindig’ zou zijn. Ook klaagde Teva tegenover de Amerikaanse toezichthouder op geneesmiddelen, de FDA, over de kwaliteit van namaak-Copaxone. Dat is opvallend voor een bedrijf dat juist groot is geworden met het ‘namaken’ van medicijnen waarvan het patent is verlopen.

De EC is al langer bezig met een onderzoek naar Teva, en deed in 2019 en 2020 al invallen bij de farmaceut. In 2019 werd Teva samen met negentien andere farmabedrijven aangeklaagd door de Amerikaanse justitie voor het maken van illegale prijsafspraken voor medicijnen.