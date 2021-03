Brits hof en Meghan nemen elkaar onder vuur

De toch al geprikkelde relatie van het Britse hof met prins Harry en diens vrouw Meghan Markle dreigt te ontaarden in een ordinair moddergevecht. Woensdag werd bekend dat het hof, naar verluidt op aandringen van koningin Elizabeth, een onderzoek instelt naar klachten van paleispersoneel over Meghan in 2018. Ze zou medewerkers zozeer hebben gekoeioneerd dat twee van hen niet langer voor het hof konden of wilden werken.

Het conflict zou onder meer zijn gegaan om gratis designerkleren die Meghan toegestuurd kreeg en die ze, in strijd met de hofetiquette, wilde houden. In een eerder bestaan als actrice was ze gewoon zulke kleren te houden.

Juist vorige maand werd duidelijk dat Harry en Meghan zelf hun banden met het koninklijk huis definitief hebben verbroken. Ze leven nu - na een intermezzo in Canada - als privéburgers in Californië. In een reactie op het onderzoek van het hof liet een zegsman weten dat Meghan verdrietig werd door „deze nieuwste aanval op haar karakter”.

Onwaarheden

De timing van de aankondiging van het onderzoek lijkt geen toeval. Zondag gaan Meghan en Harry in een twee uur durend interview met Oprah Winfrey uitvoerig in op hun leven aan het hof na hun huwelijk in 2018. CBS gaf woensdagavond al een clip vrij, waarin Meghan „de Firma” (het koninklijk huis) van het „bestendigen van onwaarheden” beschuldigt. „Er is al veel verloren”, zegt ze verder over de relatie van het paar met de koninklijke familie.

