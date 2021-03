‘Bloemen- en plantensector aantrekkelijk voor smokkel en witwassen’

Het is voor criminelen aantrekkelijk om misbruik te maken van de logistiek van de Nederlandse bloemen- en plantensector, die veelal onvoldoende wordt gecontroleerd. Dat is de conclusie van een donderdag gepubliceerd onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Katwijk, Aalsmeer, Uithoorn en Westland. De sierteeltsector is kwetsbaar voor onder andere drugstransporten, arbeidsuitbuiting en witwassen, aldus de onderzoekers.

Nederlandse drugs of drugs die via een (lucht)haven Nederland binnenkomen, worden volgens het onderzoek veelal verder vervoerd in vrachtwagens voor versproducten, zoals bloemen. De sierteeltsector is onder meer populair vanwege de de omvang: ongeveer de helft van de wereldwijde bloemen- en plantenhandel verloopt via Nederland. Ook worden deze transporten en bloemenveilingen onvoldoende gecontroleerd, aldus het rapport, dat de sierteeltsector „een gesloten wereld van kwekers, handelaren en transporteurs” noemt. Behalve aan drugs verdient de sector ook aan „systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van onder meer wapens, sigaretten en vuurwerk”.

Klein deel malafide

De onderzoekers benadrukken dat slechts een klein deel van de bloemensector zich inlaat met deze ondermijnende criminaliteit. Mensen uit de sector zeggen dat minstens 80 procent van de bloemenbedrijven er niets mee te maken heeft. Volgens de onderzoekers is het percentage malafide bedrijven „hoogstwaarschijnlijk veel minder dan 20 procent”.

Om de criminaliteit effectief aan te kunnen pakken, bevelen de onderzoekers aan dat de overheid „op straatniveau” aanwezig is op locaties waar de ondermijning zich afspeelt, onder meer zodat ze in contact komt met bonafide bedrijven die informatie kunnen doorspelen. Ook moeten er „landelijke aansturing en middelen” komen. Burgemeester Bouke Arends van Westland, voorzitter van de groep van vier gemeenten die het onderzoek uitzetten, zegt in een reactie op de bevindingen dat structureel meer geld nodig is om deze criminaliteit te bestrijden.