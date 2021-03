Betalingsplatform Square neemt streamingsdienst TIDAL over

De streamingsdienst TIDAL, die sinds 2015 in handen is van het entertainmentbedrijf Roc Nation van rapper Jay-Z, wordt overgenomen door Square. Dat maakt het betalingsplatform donderdag bekend in een verklaring. Met de overname is ongeveer 297 miljoen dollar (246 miljoen euro) gemoeid.

Jay-Z treedt daarnaast toe tot het bestuur van Square, dat wordt geleid door Jack Dorsey, die tevens topman is bij Twitter. Met de overname wil Square artiesten op TIDAL aan meer commerciële mogelijkheden helpen. Onder meer Rihanna, Calvin Harris en Beyoncé, de vrouw van Jay-Z, zijn bij TIDAL aangesloten.

TIDAL werd in 2015 voor 46,5 miljoen euro overgenomen door Jay-Z, met het idee een streamingdienst op te richten die van artiesten zelf was, in een poging giganten als Spotify en YouTube tegenwicht te bieden. Mede dankzij de grote namen die zich aan het platform verbonden en exclusieve muziek en video’s plaatsten, leek TIDAL een succes te worden. Enkele jaren later bleek dat maar weinig fans de dienst vast gebruikten. Jay-Z besloot zijn eigen muziek in 2019 ook op Spotify aan te bieden.