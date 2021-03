Belastingdienst verlengt aangiftetermijn een week om storing

De Belastingdienst verlengt de termijn waarin belastingaangifte over 2020 gedaan kan worden met een week vanwege de storing waarmee hij de afgelopen dagen kampte. Daar hadden mensen last van die sinds 1 maart aangifte probeerden te doen, meldt de Belastingdienst donderdag. De termijn voor het indienen van een aangifte loopt nu tot 8 mei, in plaats van tot 1 mei. Ook de ‘garantietermijn’ schuift op: mensen die vóór 8 april (in plaats van 1 april) hun aangifte doen, krijgen voor 1 juli bericht.

Volgens de Belastingdienst lijkt het erop dat de technische storing is verholpen. Aangifte doen wordt „weer beter” mogelijk, aldus de fiscus. Wel ligt het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen nog steeds onder het gemiddelde. Donderdagmiddag komen tienduizend aangiften per uur binnen, laat de Belastingdienst weten, maar dat aantal wordt gedurende de dag verhoogd.

De fiscus zei eerder de problemen, die zich aandienden bij het begin van de aangiftecampagne op 1 maart, niet te hebben voorzien. „We hebben vooraf veel getest, toen zijn de problemen niet ontdekt”, aldus de Belastingdienst. Naar de oorzaak van de storing wordt nog steeds gezocht. Niet iedereen ondervond problemen met het systeem van de fiscus: tussen 1 en 3 maart hebben een kleine 475.000 mensen aangifte gedaan.