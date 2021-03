Als akelige gedachten niet te stoppen zijn

O jee, de moeder is weer dood en de vader is weer gek: is Een opsomming van tekortkomingen de zoveelste voorspelbare afrekening van een debutante met haar ouders? Gelukkig niet, want Ine Boermans (1976) kan schrijven, en hoe. Haar kleine roman is buitengewoon grappig én naargeestig. Zelfs de ergste voorvallen beschrijft ze sprankelend.

Er komt een jonge vrouw bij een psycholoog. Klaarblijkelijk niet voor het eerst, want ze noemt hem ‘de nieuwe’. Ze lijdt aan paniekaanvallen en dwanggedachten: ‘Als ik de was sta te vouwen denk ik bijvoorbeeld: die arme mensen stonden ook gewoon de was te vouwen voor ze de volgende dag samen met hun kinderen werden vergast in Auschwitz.’ Of ze nu een rustig huishoudelijk klusje als dit doet of overprikkeld raakt in de supermarkt, dit soort gedachten ligt altijd op de loer voor deze Lot.

Behalve aan concentratiekampen denkt ze aan zaken als beren die moeten dansen op gloeiende platen, vastgevroren sledehonden in de sneeuw, aan ‘hoe eenzaam en alleen de allerlaatste dinosaurus zich gevoeld moet hebben’, aan van alles wat afgedankt en verworpen is en pijn lijdt. De psycholoog antwoordt telkens peinzend, droog en nuchter: ‘Was het niet veel verder dan één dag rijden met de trein, Auschwitz?’, en: ‘Konden [dinosaurussen] hun eigen uitsterven van een afstand bekijken?’

Boermans speelt met herhaling. Een opsomming van tekortkomingen heeft een strakke vorm, waarin elementen steeds terugkeren. De bezoekjes aan de psycholoog worden afgewisseld met brieven aan de dode moeder, meestentijds ondertekend met ‘je lievelingskind’. Dat is geestig, want Lot heeft geen broers of zussen, maar het is ook functioneel: het toont hoe de hoofdpersoon zich vastklampt aan de liefde van haar reeds gestorven moeder. Tegelijkertijd zijn die brieven ook een (milde) afrekening, want er rijst een portret uit op van een weliswaar liefdevolle, maar toch ook wel erg onorthodoxe, losgeslagen vrouw, die haar kind niet altijd de veiligheid bood die het behoefde.

Geestelijke mishandeling

Nog veel erger is de narcistische vader, die weliswaar een pony voor zijn dochter koopt, maar haar voortdurend kleineert en geestelijk mishandelt. Tussen de brieven en de afspraken bij de psycholoog door staan losse herinneringen waarin de hoofdpersoon diepgaander terugblikt op haar jeugd, in de verleden tijd. Boermans houdt dit stramien van afwisseling in de vertelvorm strikt in stand. Dat zorgt er paradoxaal genoeg voor dat de roman uiterst soepel leest.

Boermans houdt het luchtig, maar eigenlijk vertelt ze een loodzwaar verhaal. De lichtheid wordt ernstig genomen en de zwaarte wordt licht gebracht: dat maakt de roman zo krachtig. Stukje bij beetje groeit er een steeds veelomvattender portret van de getroebleerde Lot, van hoe ze zo angstig geworden is en van hoe ze verder moet, of kan. Een opsomming van tekortkomingen is naast een afrekening ook een verzoening, die uiteindelijk sterk ontroert. Lot ontdekt dat ze zich weliswaar niet van het verleden kan ontdoen, maar dat ze wel in staat is verder te gaan en een nieuwe rol aan te nemen. Niet langer die van kind, alleen: ‘Met mijn eigengemaakte familie komen nieuwe herinneringen. [...] Het lijkt een nieuw leven. De kleine, braakliggende rotonde, met zijn vele miersoorten, overal zand, hun zonnehoedjes en regenlaarsjes, de rustige stad die nooit stil is. Met mama word ik bedoeld.’



Ine Boermans: Een opsomming van tekortkomingen. Orlando, 160 blz. € 20,-

