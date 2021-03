1,1 miljoen vertrekpremie voor financieel directeur Campina ondanks slecht coronajaar

Aftredend financieel directeur van FrieslandCampina, Jaska de Bakker, krijgt een vertrekpremie van 1,1 miljoen euro mee. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 van de wereldwijd actieve zuivelproducent, waarover de Volkskrant als eerste berichtte. Met de hoge premie wijkt FrieslandCampina af van de code van goed bedrijfsbestuur, die voorschrijft dat vertrekkende directieleden maximaal één jaarsalaris meekrijgen. Eerder deze week bleek dat FrieslandCampina als gevolg van onder meer de coronapandemie een slecht jaar draaide: de winst daalde in 2020 met bijna driekwart naar 79 miljoen euro. Hierdoor hebben FrieslandCampina’s melkboeren over 2020 geen winstdeling uitbetaald gekregen.

Om 1,1 miljoen euro bij te kunnen schrijven op de rekening van De Bakker, moet FrieslandCampina blijkens zijn jaarverslag bovendien 700.000 euro aan de Belastingdienst afstaan. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is de premie het gevolg van „contractuele verplichtingen” en afspraken die De Bakker heeft gemaakt met de raad van commissarissen van het bedrijf. Op de vraag waarom die afspraken in het contract zijn opgenomen, wil de woordvoerder niet reageren. Wel wijst hij erop dat de tegenvallende resultaten reden waren om een reguliere bonus voor de directie - naast De Bakker één andere persoon - en een andere premie voor De Bakker en de 99 andere best verdienende managers van FrieslandCampina te schrappen.

Geen winstdeling voor boeren

Eerder deze week maakte de zuivelproducent bekend als gevolg van de teruggelopen inkomsten geen ‘nabetaling’ toe te kennen aan zijn leden. Dit extraatje voor FrieslandCampina’s melkboeren, dat kan oplopen tot tien- à twintigduizend euro, wordt al jarenlang uitgekeerd. Een in 2020 door de melkboeren verkregen voorschot op deze nabetaling zal ingehouden worden op andere toeslagen die FrieslandCampina geeft, aldus de woordvoerder, die erop wijst dat de boeren eind vorig jaar al te horen hadden gekregen dat de winstdeling tegen zou vallen.

Het slechte jaar voor FrieslandCampina was deels het gevolg van corona. Omdat vanwege de lockdowns in veel landen hotels, restaurants en cafés gesloten waren, kon FrieslandCampina minder zuivelproducten leveren. In Nigeria en China kampte het bedrijf bovendien met importbeperkingen en grenssluitingen.