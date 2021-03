Zinderende designkunst en andere galerietips

Thomas Trum is ouderwetse verleider

Natuurlijk zijn ze gelikt, de schilderijen die Thomas Trum (1989) nu exposeert bij Gerhard Hofland in Amsterdam. Glad ook, en handig, en decoratief en dan heeft Trum ook nog eens aan de Design Academie Eindhoven gestudeerd – design dus, geen kunst. Toch, als je voor zijn doeken staat, is het moeilijk niet voor ze te zwichten. Trum ontwikkelde namelijk een even simpel als doeltreffend ‘schilderconcept’. Hij neemt een rakel, doopt die in dunne verf, en zet daarmee, in één vloeiende streek, een vooraf bedacht patroon op het doek. Dat laat hij drogen, om er vervolgens nog een, of soms twee, patronen overheen te schilderen.

Thomas Trum, Two Orange Lines 35, 2020 (104 x 84 cm, acryl op papier) Foto Galerie Gerhard Hofland

Het mooie, en het wonderlijke, van die werkwijze is dat het voelt alsof je naar gestolde beweging staat te kijken. Je kunt exact volgen wat Trum heeft gedaan, in welk tempo en in welke volgorde. Je gaat de bewegingen traceren, geniet van zijn beheersing en voelt de verf nazinderen – en dan is Trum ook nog eens intelligent genoeg om af en toe een lijn héél licht te laten ontsporen, of een detail zo te laten mislukken dat het geheel extra prikkelend wordt.

Verder gaat Trums werk helemaal nergens over. Je zou je op grond daarvan zelfs kunnen afvragen of hij wel kunst maakt, of hij geen one trick pony is met een designconcept. Aan de andere kant: denk er voor de toekomst een paar extra kleuren bij, en een paar extra technieken, en je hebt Bernard Frize, een van de meest geliefde schilders van de afgelopen decennia. Trum is een ouderwetse verleider, en zoals het gaat met verleiders doet hij geen enkele moeite zijn trucs te verbergen. Maar je vergeeft hem, omdat hij het allemaal zo enorm goed uitvoert. En het zo lekker is.

Thomas Trum. T/m 6 maart bij Galerie Gerhard Hofland, Amsterdam. Inl: gerhardhofland.com ●●●●●

Verbeelding van een totalitaire staat

Een glazen windscherm of terrasafscheiding, dat is misschien het eerste waar je aan denkt bij het zien van The Wall van Katerina Sidorova (1991). Centraal in de galerieruimte van Dürst Britt & Mayhew in Den Haag staat een stalen frame, zo’n drie bij drie meter, waarin vrolijke, soms met palmbomen gedecoreerde glasplaten bijeen worden gehouden. De barsten en de rode (bloed?)spetters die erin zijn versmolten, verraden dat Sidorova minder huiselijke associaties had.

De expositie Gläserner Mensch met werk van Katerina Sidorova en Wieske Wester, in Galerie Dürst Britt & Mayhew, Den Haag. Foto Gert Jan van Rooij

De inspiratiebron voor The Wall is een promotievideo van de Russische wapenfabrikant Kalashnikov, waarin op pompende muziek een truck met uitklapbare stalen wand wordt getoond. Het agressieve voertuig is bedoeld voor de politie, om demonstraties te kunnen stoppen. Je kunt er de straten zo mee ‘leegvegen’, stel je je voor. Het is machtsvertoon, maar tegelijkertijd zie je een overheid die de eigen bevolking vreest. Tegenover The Wall hangen Riot control I, II en III: drie politieschilden uitgevoerd in zacht karamelkleurig glas met ruitpatroon. Net zo krachtig als The Wall, en net zo breekbaar.

Wieske Wester, Eric, 2020. (olieverf op doek, 200 x 140 cm) Foto Gert Jan van Rooij

Tegenover de kille ‘huid’ van die glasinstallaties, in de duo-expositie Gläserner Mensch (naar de Duitse term voor een volledig ‘gescreend’ persoon), staan de ruw geschilderde doeken van Wieske Wester (1985). Die combinatie is een gouden greep: het glas stoot je af, terwijl de vlezige en warm geschilderde doeken van Wester je juist omarmen. Wester schilderde de figuren uit George Orwells roman Animal Farm (1945) – over boerderijdieren die de onderdrukking door de mens zat zijn en de macht in eigen hand nemen, maar daarmee opnieuw in een totalitaire staat terechtkomen, dit keer geleid door de varkens. Orwells boek gaat over hoe communisme en totalitairisme onlosmakelijk zijn, maar Wester lijkt vooral geïnteresseerd in de omkering van rollen. De close-up van een varkenskop en de schedel er tegenover: zien we een slachtoffer, of een dader? Ze schildert haar figuratieve werken moddervet, waardoor het van dichtbij abstracte verflandschappen zijn waarin van alles kan gebeuren.

Bij de ingang hangen drie prachtige potlood- en houtskooltekeningen van de varkens, die in Animal Farm de macht naar zich toe trekken. Zoals Wester ze schildert, zijn het geen slechteriken, maar gewoon hele mooie varkens. Het is alsof je dwars door ze heen kijkt.

Gläserner Mensch: Katerina Sidorova en Wieske Wester. T/m 28/3 in Galerie Dürst Britt & Mayhew, Den Haag. Inl: durstbrittmayhew.com ●●●●●

Eihoofdjes van kralen

Kunstwerken zijn als een leven zonder mond, ze kunnen niet spreken, geeft Ryo Kinoshita (1985) als uitleg bij zijn werk. Het is een gedachte waar je even bij stilstaat als je door zijn solotentoonstelling Our whisper is thinner than yours loopt. Kleine kronkelende figuren proberen zich een weg te banen door het bestaan: de monden staan vaak verbaasd, misschien een tikkeltje sprakeloos als ze al kunnen praten.

Ryo Kinoshita, We don’t care if you didn’t notice us, 2020. (olieverf, kralen, PVC op fluweel) Foto Galerie Fons Welters

We don’t care if you didn’t notice us heet een van de textieldoeken van de in Duitsland werkende Japanse kunstenaar Kinoshita. Eihoofdjes van kralen kijken je aan met kleine oogjes, de monden lijken soms gesnoerd door de omgeving eromheen. Lenige wezens die met garen erop genaaid zijn, banen zich een weg in een onopgemerkte wereld. Dat daardoor een eihoofdje soms weggedrukt wordt, lijkt ze niet te deren.

Ryo Kinoshita gebruikt voor zijn doeken en sculpturen kralen, textiel, plastic, merkwaardige mascara-kwastjes (met de ironische titel I’m putting on make-up) of hij bewerkt de achterkant van een schilderij. Wat zich aan de achterkant bevindt van waar we doorgaans naar kijken, is namelijk ook belangrijk.

Het geheel oogt soms wat ongemakkelijk: op het eerste gezicht vermoed je dat je voor patroonrijke borduurwerken staat. Eenmaal dichterbij komend blijkt dat er intrigerende verhalen worden verteld, en dan zie je ook meteen dat het eigenlijk best meevalt met hoe mondeloos zijn kunst is.