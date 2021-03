Wynton Marsalis: ‘Jazz is een metafoor voor democratie’

Het was een van de laatste grote jazzconcerten voordat de podia hier sloten: Wynton Marsalis met het Jazz at Lincoln Center Orchestra vorig jaar februari in het Concertgebouw. Een avond vol traditie: de bigband maakte grote sprongen door de tijd met uiteenlopend repertoire van ‘giganten’ uit de jazzgeschiedenis. De Amerikaanse jazztrompettist Wynton Marsalis was er de perfecte gastheer bij. „Je hoort traditie, maar óók wat we nu denken.”

Wynton Marsalis (New Orleans, 1961) bewaart er nog een mooie herinnering aan, die twee avonden in „een van zijn favoriete concertzalen van de wereld”. Maar, vertelt hij via beeldscherm vanuit zijn huis, „toen we na die shows terug in New York kwamen, was optreden voor ons ook voorbij. Het virus verspreidde zich rap en alles ging hier dicht. En nu is er zomaar een heel jaar verdwenen.”

In april overleed zijn vader, pianist Ellis Marsalis. Hij was een tachtiger, had veel gezondheidsklachten en kreeg corona. New Orleans verloor daarmee een toegewijde jazznestor die zijn zes zoons, onder wie Wynton en zijn oudere broer, saxofonist Branford, groot had gebracht met jazz. „Mijn vader overleed als de jazzman die hij was: relaxed en bescheiden”, vertelt Wynton Marsalis. „Toen ik klein was, trad hij op voor slechts een handvol mensen. Hij bleef traditionele jazz koesteren, al was dat misschien lang niet zo populair en verdiende hij er maar weinig mee. Daarom heb ik volle zalen nooit voor lief genomen. En zeker nu ik al heel lang niemand zie, weet ik: publiek is een zegen.”

Marsalis heeft zich als artistiek leider van het Jazz at Lincoln Center in New York dit jaar behoorlijk schrap moeten zetten. „Onze drie concertzalen zijn gesloten en er zijn nauwelijks inkomsten”, resumeert hij. Het zwaarste valt hem het zoeken naar financiële steun. Een vernederende rol, vindt hij. „Maar het is ook leerzaam. Gelukkig ontvangen we veel steunbetuigingen.”

Virtuele alternatieven

Nauw contact houdt hij met zijn bigband van het Jazz at Lincoln Center. Nu er geen tournees meer zijn heeft Marsalis zich met de muzikanten vol overgave gestort op virtuele alternatieven, van concerten en muzieklessen tot blogs en van een summer jazzcamp voor muzikanten van allerlei levels tot kerstshows. „Ik houd niet van stilzitten”, zegt hij lachend. „En iedereen wil actief blijven.” Zo dooft de creatieve vlam niet: „Als vrienden steunen we elkaar. We bellen en we zoomen. De jonkies plagen de ouderen. ‘Zeg! Je blijft toch niet thuis zitten uit angst voor Covid. Ben je oud of zo! Kom muziek maken’.”

Over twee weken geeft Marsalis virtuele concerten met het Detroit Symphony Orchestra. „Dan zullen we weer op drie meter van elkaar gaan optreden. Ja echt! Drie meter!” Aan de streams met publiek thuis op de bank is Marsalis „bijna gewend”. Gelukzalig herinnert hij zich een outdoors tour in het najaar. „Ruim opgezette buitenconcerten, op een parkeerplaats of naast een museum met publiek en muzikanten op afstand van elkaar. We werden elke week getest en we moesten in onze bubbel blijven. Het meest memorabele concert was in een drive-inbioscoop. De mensen luisterden in hun auto’s. En oh, wat was het koud! Thermo-ondergoed onder onze pakken, ha, ha. Maar wat waren we ongelofelijk blij en emotioneel ook wel dat we konden spelen.”

‘Swing betekent ruimte laten aan anderen, net als in een democratie’

Marsalis is een expressief solist maar een modernist in jazz is hij nooit geweest. Sinds hij op zijn achttiende debuteerde in Art Blakey’s Jazz Messengers wil hij de traditionele jazz nieuw leven in blazen. Zo eert hij op vele albums de muziek van Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie en Wayne Shorter. Ook zijn eigen werk is beslist interessant. Zijn nieuwe album The Democracy! Suite sluit aan op Blood on the Fields (1994) over de slavernij en The Ever Fonky Lowdown (2018) over de raciale verhoudingen in Amerika. Met The Democracy! Suite hebben Marsalis en zijn septet een elegant en emotioneel snapshot gemaakt van een onrustig jaar waarin een onbekende ziekte, de Black Lives Matter-beweging en tumultueuze Amerikaanse verkiezingen domineerden.

Metafoor

Soms schaaft hij jarenlang aan zijn muziek, maar The Democracy! Suite kostte hem, van schets tot de uiteindelijke arrangementen, drie lockdownweken. „Het gevoel in ons land komt overeen met dat in de jaren zestig, zeventig. Ik wilde het gevoel van vrijheid uit die tijd verweven met wat er nu allemaal speelt.”

Jazzmuziek is de perfecte metafoor voor democratie, zegt Marsalis. „Het fundament van onze muziek ligt in het verlengde van onze levens. Jazz gaat om improvisatie, je hebt het recht te spelen wat je wilt.” Maar, zegt hij met nadruk, „het moeilijkste is swing. Dit betekent ruimte delen met anderen. Op eenzelfde manier vraagt democratie steeds aanpassingen, de variabelen veranderen en niemand wil graag ruimte delen. In de jazz laat swing tegenpolen samenwerken. Dat is de opgave. En met onze wortels in de blues gaan we tegenslag aan met optimisme.”

De beperkte bewegingsvrijheid heeft veel op scherp gezet, vindt de jazztrompettist. Gevraagd naar de Amerikaanse jazzscene, schudt hij zijn hoofd. „,Het is een worsteling. Jazzclubs proberen overeind te blijven, muzikanten hebben geen inkomsten. We hebben in juni een miljoen dollar onder ruim 900 muzikanten kunnen verdelen uit het Louis Armstrong-educatiefonds. Met het idee dat we in september wel weer zelf zouden inkomsten zou hebben. No way – het is juist nog zwaarder geworden. Iedereen probeert te overleven door van alles te verzinnen.”

We moeten volhouden, houdt hij zijn orkest en staf voor. „Laten we steeds opnieuw creatief proberen te zijn en laten we blij zijn dat we kunnen werken. Dit vereist opofferingen. Buig je hoofd, de tijd is ernaar. Alleen dan zullen we misschien oké zijn, als dit allemaal voorbij is.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 maart 2021