Voortaan taakstraf op het station als jongeren zich bij de NS misdragen

Jongeren die een strafbaar feit plegen op het station of in de trein kunnen voortaan een taakstraf krijgen die ze moeten uitvoeren op het station. Dat hebben de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de NS afgesproken. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Het idee is dat jongeren zich bewust worden van de gevolgen van hun daden als ze een taakstraf uitvoeren in de omgeving waar ze schade hebben aangericht. Het belangrijkste doel is volgens de RvdK dat ze in de toekomst niet nogmaals een strafbaar feit plegen. De NS hoopt dat het bijdraagt aan bewustwording onder jongeren. „We geloven dat jongeren de volgende keer wel twee keer nadenken voordat ze iets vernielen als ze weten welke impact dat heeft op mijn collega’s en onze reizigers”, zegt Femke Woudstra, directeur Stationsmanagement en Exploitatie van NS in een reactie.

De RvdK geeft advies als jongeren voor de rechter moeten komen. Als de rechter besluit om een taakstraf op te leggen, dan zorgt de Raad voor een passende werkplek waar de taakstraf wordt uitgevoerd. Dat zal bij jongeren die zich misdragen hebben rondom het spoor dus een straf op het station worden. De taakstraf bij de NS zal grotendeels bestaan uit facilitaire taken, zoals het schoonmaken van een stationshal of het verwijderen van zwerfafval.

Aanleiding van de samenwerking tussen de twee organisaties is een incident in 2019 waarbij twee jongeren een trein beschadigden. Zij hebben hun taakstraf bij de NS uitgevoerd. Algemeen directeur Herke Elbers van de RvdK zegt dat de NS de eerste grote organisatie is waarmee de Raad zo’n samenwerking aangaat. „We willen gaan verkennen of andere landelijke organisaties hier ook voor openstaan.”

De NS is de grootste organisatie met wie de Raad nu afspraken heeft gemaakt. Op kleinere schaal gebeurt het al vaker, vertelt woordvoerder Jolanda Brokking van de RvdK. Dan moeten jongeren hun straf uitvoeren bij bijvoorbeeld een gemeente, milieustraat of zorgboerderij. Brokking: „Het is bij ons altijd maatwerk. We kijken onder andere naar het delict, of een jongere voor het eerst een strafbaar feit heeft gepleegd en wat de thuissituatie is. Daarna kijken we naar een plek waar ze de taakstraf kunnen uitvoeren. Het werkt altijd het beste als ze dat kunnen doen op de plek waar ze het delict begaan hebben.”