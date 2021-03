VN: bloedigste dag sinds coup in Myanmar, 38 doden

In Myanmar zijn woensdag 38 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat veiligheidstroepen het vuur openden op vreedzame betogers die demonstreerden tegen de militaire staatsgreep. „Het was de bloedigste dag sinds de coup op 1 februari”, heeft VN-gezant Christine Schraner Burgener op een digitale persconferentie laten weten. Volgens Burgener zijn in de afgelopen maand meer dan vijftig slachtoffers overleden en zijn „heel veel gewonden” gevallen.

In Myanmar gaan demonstranten al weken in verschillende steden de straat op om te protesteren tegen de gewelddadige machtspolitiek van het militaire regime. Veiligheidstroepen in het land hebben geweld gebruikt om de betogingen te stelpen, wat ze op forse internationale kritiek kwam te staan, zo kondigden onder meer de Verenigde Staten sancties af. Desondanks melden getuigen aan persbureau Reuters dat in de grootste stad van het land, Yangon, woensdag zeker acht mensen zijn gedood doordat veiligheidstroepen met automatische wapens begonnen te schieten. Hetzelfde gebeurde in Monywa en Mandalay.

De betogers komen in opstand tegen de coup die plaatsvond op 1 februari. Toen werd de civiele regeringsleider en verkiezingswinnaar Aung Sang Suu Kyi opgepakt door het leger. De militaire machtshebbers eisten dat de verkiezingsuitslag werd teruggedraaid, omdat Suu Kyi frauduleus zou hebben gehandeld. Dat is nooit bewezen. De Myanmarese autoriteiten hebben deze week nieuwe aanklachten ingediend tegen de civiele regeringsleider, voor onder meer het „verstoren van de openbare orde”. In totaal telt haar dossier vier aanklachten. Het is niet bekend waar Suu Kyi zich bevindt; ze woonde de hoorzitting bij via videoverbinding en is niet meer in het openbaar gezien sinds de coup.

