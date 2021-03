Internationaal Strafhof onderzoekt oorlogsmisdaden in Palestina

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag begint een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden. Hoofdaanklager Fatou Bensouda kondigde woensdag aan de „situatie in Palestina” te gaan onderzoeken. Israël reageert furieus.

De aankondiging volgt op een besluit in februari dat het Internationaal Strafhof jurisdictie heeft over Palestina, dat zich in 2015 aansloot bij het Hof. Het onderzoek richt zich op mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd vanaf juni 2014, het begin van de Gaza-oorlog tussen Israël en de militante Hamasbeweging in de Gazastrook. Bij die oorlog vielen honderden burgerdoden. Daarnaast zullen de bloedige protesten in Gaza in 2018, de Israëlische nederzettingenpolitiek in Palestijns gebied en de raketaanvallen van Hamas op Israëlische burgers worden onderzocht. Bensouda deed vijf jaar lang vooronderzoek.

De Palestijnse Autoriteit, Hamas en mensenrechtenorganisaties in binnen- en buitenland juichen de beslissing toe. Voor de Palestijnen is het de eerste grote overwinning in hun jarenlange pogingen internationaal hun juridische gelijk te halen. Voorlopig is de overwinning echter vooral symbolisch. Tussen dit besluit en eventuele arrestatiebevelen zitten sowieso nog jaren; dat is het tempo waarop het Hof werkt.

Daarnaast is het maar de vraag of het zover komt. Israël beargumenteert dat het een eigen rechtssysteem heeft dat internationale strafzaken ongeldig maakt – een claim die mensenrechtenorganisaties betwisten. Bensouda wordt in juni opgevolgd als hoofdaanklager door Karim Khan. Israël hoopt dat die het onderzoek minder prioriteit zal geven. Om onderzoek ter plaatse te kunnen doen is het Strafhof afhankelijk van medewerking van partijen.

‘Anti-semïtische groepen’

Israël noemt het aangekondigde strafonderzoek een politieke beslissing. „Dit maakt het Hof een middel in de handen van extremisten en versterkt terroristische organisaties en antisemitische groepen”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Minister van Defensie Benny Gantz, zelf opperbevelhebber tijdens de Gaza-oorlog van 2014, zei tegen persbureau Reuters dat Israël haar burgers zal beschermen tegen eventuele aanklachten. Zaken bij het Hof zijn niet tegen staten maar tegen personen gericht.

Israël doet er vanaf het begin alles aan om het Hof te stoppen. In de vorige fase schakelde Israël internationale vrienden, waaronder diverse EU-lidstaten, in om de jurisdictie te betwisten. Ook bij vervolgstappen zal Israël druk proberen uit te oefenen. De nieuwe Amerikaanse regering heeft al gemeld tegen acties van het Strafhof richting Israël te zijn. President Trump werkte het Hof actief tegen en vaardigde sancties uit tegen aanklager Bensouda en andere medewerkers. Biden heeft aangekondigd die sancties te herzien, maar deed dat nog niet. Israël noch de VS is aangesloten bij het Strafhof.

Door de zaak over te laten aan het Internationaal Strafhof, nemen de Palestijnen overigens ook een risico. Het onderzoek zal volgens Bensouda ,,onafhankelijk, onpartijdig en objectief” zijn. Niet alleen daden van Israëlische militairen worden onderzocht, ook leden van Palestijnse groeperingen, met name Hamas, kunnen mogelijk vervolging tegemoet zien.