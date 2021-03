Provincie Noord-Holland wil dat Microsoft bouw datacenter staakt

De provincie Noord-Holland wil dat het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft de bouw van een nieuw datacenter in de kop van Noord-Holland staakt omdat de benodigde vergunningen ervan niet in orde zouden zijn. De provincie start daarom een zogeheten handhavingsprocedure tegen Microsoft. Dat heeft het Noord-Hollandse provinciebestuur dinsdag besloten, staat in een woensdag gepubliceerde besluitenlijst. Het doel van de handhaving is dat de bouw wordt gestaakt tot de benodigde papieren in orde zijn, laat de provincie weten aan NRC.

Het provinciebestuur is van mening dat het zelf bevoegd is om te beslissen over deze vergunningen en is daarbij in onmin geraakt met het college van wethouders van Hollands Kroon, waar het datacenter van Microsoft verrijst. Afgelopen november werd duidelijk dat Microsoft aan de bouw was begonnen zonder dat de benodigde omgevingsvergunning was afgegeven. Die vergunning zou volgens de gemeente Hollands Kroon op korte termijn worden verstrekt. De gemeente blijft volhouden dat zij daarvoor zelf bevoegd is.

Landbouworganisatie LTO stelde vorig jaar dat de gemeente hiermee afwijkt van de gang van zaken op andere plekken in Nederland. Daarbij is gebruikelijk dat de provincie vergunningen afgeeft als het gaat om zware industriële complexen zoals datacenters. Het Noord-Hollandse provinciebestuur schrijft woensdag bij zijn besluit dat de gemeenteraad van Hollands Kroon per brief zal worden geïnformeerd over de handhavingsprocedure en wil „uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties”.

De komst van nieuwe datacentra naar Hollands Kroon verdeelt de lokale politiek al jaren. Er is naast de LTO ook kritiek van onder meer Tweede Kamerleden, die stellen dat het lokken van datacenters door plattelandsgemeentes landelijke consequenties heeft voor met name het gebruik van groene stroom door buitenlandse investeerders. De kwestie leidde eerder tot de afsplitsing van kritische gemeenteraadsleden van coalitiepartijen VVD en de Senioren Hollands Kroon.