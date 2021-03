Ploeteren is de kern van de openworldgame

Het zal zo’n vier jaar geleden zijn dat ik voor het laatst langs de kust van Dover liep, met de wind om me heen en de klotsende zee in mijn oren. Maar als viking Eivor in haar donkere laarzen langs de rotsen struinend, voel ik de modder weer aan mijn schoenen kleven. Het virtuele Engeland van de game Assassin’s Creed: Valhalla (2020) is grauw, de zee grijs en de wind blaast het hoge gras tot groene bogen. Mijn vervaagde herinnering is opeens helder.

„Het natuurschoon is in games een van de grote verleiders”, schrijft journalist Pim van den Berg in de Filmkrant. De game-industrie is al een decennium lang in de greep van de ‘openwereldgame’: spellen die niet uit levels bestaan, maar uit uitgestrekte, vaak landelijke gebieden waar je eindeloos kunt ronddwalen. Van den Berg vergelijkt ze met de romantische schilderkunst uit de 19de eeuw: openwereldgames laten je nietig voelen. Je bent een speelbal van natuurkrachten in een overweldigend mooie wereld. Maar het ‘sublieme’ verliest zijn kracht wanneer het gewoontjes wordt, waarschuwt hij.

Gewoontjes? Tja. Het Engeland van Valhalla is zeker niet onbekend. Zelfs gamers die nog nooit voet hebben gezet op de kust van Groot-Brittannië voelen een zekere herkenning. De game recyclet herkenbare ontwerpen uit oudere games: de zee, het gras, de wind. Het past bij historische fictie, maar – en daar heeft Van den Berg gelijk in -– je kunt je afvragen wat deze schitterende beelden toevoegen aan het verhaal van een hoopvolle Viking.

Toch, door corona lijkt Dover nu net zo onbereikbaar als Japan, en in Eivors laarzen voelt die afstand kleiner. In een game mag de gamer nooit worden vergeten. Die leeft vijftig, zestig, zeventig uur lang in de game-ruimte. Zelfs als deze wereld overweldigend nieuw is als we beginnen, zal zij altijd vertrouwd worden. Het sublieme als een knal voor je kop kan niet een hele game lang duren.

Saaiheid als kracht

Het is lastig om over games na te denken als een traditioneel kunstwerk, omdat we er meer mee doen dan alleen kijken, betoogt gameonderzoeker Jesper Juul. Games zijn te praktisch. Een overweldigend mooi romantisch schilderij vraagt ons niet om te ploeteren. Terwijl dit laatste – de lange, saaie, soms hachelijke trektocht naar de kust, voordat we van het plaatje kunnen genieten – juist intrinsiek is aan zo’n spel. Ploeteren is de kern van de openwereldgame.

Van den Berg wijst in zijn essay op de saaiheid van gamewerelden, waarin je soms minutenlang alleen maar van punt A naar punt B loopt door een mooi landschap. Onderweg naar het volgende punt in het verhaal word je aangehouden door personages die vragen of je nog even hun valse kat uit een boom kan halen, voordat je de prins gaat redden.

Maar is deze saaiheid wel een zwakte, vraagt Jesper Juul zich af: „Is het niet fascinerend hoe games van het oplossen van problemen, rationaliteit en het verbeteren van onze strategieën iets maken wat we alleen doen om het te ervaren?”

Beeld uit de game Horizon Zero Dawn Foto PlayStation

Na games als Far Cry, die tropische eilanden in het zonnetje zetten, is de Caribische schoonheid van Assassin’s Creed: Black Flag (2013) net zo herkenbaar als Valhalla. Maar het is juist de saaiheid van deze games waar ik naar snak. Die is essentieel: het verandert het landschap van iets moois om naar te kijken in iets subliems waar je deel van uitmaakt. Je stapt aan boord van een zeilschip, zet de zeilen op. Terwijl je bemanning oude zeemansliederen zingt, vaar jij van punt A naar punt B, en ergens – érgens – verdwijn je in de pracht van de uitgestrekte oceaan. De klotsende zee. De zon op je huid.

Gaan we niet om dezelfde reden graag even in de buurt wandelen? We kiezen voor een thuis op een plek waar we aan gewend willen raken. Plekken waar je gewoon even kunt zijn, waarvan de pracht niet vluchtig is maar er morgen weer zal zijn. Zo zijn er ook gamers genoeg die de robotgevechten in het Nederlandse post-apocalyptische epos Horizon Zero Dawn (2017) negeren om een uur lang in het deinende gras te speuren naar bloemen die ze kunnen plukken. Gewoon om iets te doen, ergens waar het mooi is.

Getouwtrek

De vraag is: wat is ons doel in deze open werelden? Willen we een thematisch coherent geheel, waar alle delen samenkomen tot één verhaal? Of is dit misschien te veel gedacht vanuit oudere media als film waarbij elk shot door de maker is uitgedacht? Een game is geen product dat je op het publiek afvuurt; het is een collaboratief kunstwerk, soms zelfs een getouwtrek tussen maker en speler.

De weelderige beelden van een openwereldgame zijn zo ontworpen dat ze fluisteren: kom, ga iets doen. Het is een taal die gamers spelenderwijs leren. Hoog gras in een openwereldgame? Dat betekent dat je je daar kunt verstoppen. Maar het is óók mooi. Het gras in samuraigame Ghost of Tsushima (2020) is elegant, met witte pluimen, en raast mee met de wind om de speler in de juiste richting te gidsen. Het gras in Horizon Zero Dawn (2017) heeft rode pluimen, een reflectie van het gewaagde kleurenpalet van deze game. Elk gras heeft zijn eigen identiteit, maar elk gras laat je weten dat je spelen mag.

Een game is soms getrouwtrek tussen maker en speler

De opkomst van de openwereldgame is ook de opkomst van de ‘fotomodus’. Met een druk op de knop zet je het spel op pauze, of je nu in een spannend gevecht zit, of langs de kust wandelt. Je kunt het beeld vervolgens laten draaien rondom de hoofdpersoon, en omhoog of omlaag schuiven. Of het licht aanpassen. Zelfs het weer en de tijd van de dag is te manipuleren – alles voor het perfecte plaatje.

De knop ‘fotomodus’ is een uitdaging die veel amateurfotografen aangaan. Ze gaan los op licht, kleur en compositie. Ze bewerken het kunstwerk van de gamemaker en bepalen hun eigen perspectief. Zo wordt het bekijken van de gamewereld ook doen en maken.

De Amerikaanse oorlogsfotograaf Ashley Gilbertson vond het desoriënterend, toen hij voor Time Magazine ‘oorlogsfoto’s’ moest maken van de game The Last of Us, vertelde hij Yahoo News. Om zelf zowel de fotograaf als het onderwerp van zijn foto’s te zijn, met al het geweld dat daarmee gepaard ging, werd hem te veel. Hij liet daarom iemand anders het spel spelen. Achteraf begreep hij dat de game het toestond om uren te doen over één shot. „Maar imperfecties maken foto’s menselijk”, vond hij.

Dit wil niet zeggen dat Van den Berg ongelijk heeft. Soms bengelt de gepolijste esthetiek inderdaad op het randje van persiflage. In Ghost of Tsushima waait delicate kersenbloesem door het scherm, knipperen vuurvliegjes ’s avonds boven wuivende weiden en steken intimiderende bamboebossen hoog boven de speler uit. Het is allemaal net iets te potsierlijk. Tegelijkertijd wekt Tsushima een gevoel van gemeenschap op: veel spelers werden zo verliefd op het virtuele eiland dat zij miljoenen euro’s doneerden aan restauratieprojecten op het echte Tsushima.

Beeld uit de game Horizon Zero Dawn Foto PlayStation

Toch is het probleem van Tsushima niet de schoonheid of herkenbaarheid, maar de opzichtige dwangmatigheid. Je waant je weer in het museum, wandelend van schilderij naar schilderij. Dat het ook anders kan, laat Death Stranding (2019) zien. Ook hierin zijn de hooggebergten onmogelijk mooi, maar Death Stranding vraagt de speler om moeite te doen voor elke stap, zodat zij niet haar balans kwijtraakt en meters naar beneden glijdt. Hier kijken we geen plaatjes, we moeten ploeteren.

