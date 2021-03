Nederland produceerde meer elektriciteit in 2020 dan ooit tevoren

Niet eerder werd in Nederland zoveel elektriciteit geproduceerd als in 2020. Wel groeide het aandeel dat uit hernieuwbare bronnen werd opgewekt. Dat bleek donderdag uit CBS-cijfers.

Binnen Nederland werd 2,2 miljard kWh minder elektriciteit verbruikt dan in 2019. Dit kwam met name door de coronamaatregelen, schrijft het CBS. Vooral in de eerste helft van vorig jaar viel het verbruik terug.

Voor het eerst sinds 1980 exporteerde Nederland meer elektriciteit dan het importeerde. De export richting Duitsland verdubbelde bijna tot 8,7 miljard kWh en naar België werd ook bijna 1 miljard kWh meer geëxporteerd. In totaal wekte Nederland afgerond 119 miljard kWh elektriciteit op.

Aardgas blijft veruit de belangrijkste bron voor energie. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groeide met 9,2 miljard kWh. Dit ging vooral ten koste van de productie uit kolen, daaaruit werd 9,7 kWh minder gewonnen.