Myanmar: aanklachten tegen afgezette president, weer demonstraties neergeslagen

De krijgsmacht van Myanmar, die sinds een staatsgreep vorige maand de scepter zwaait in dat land, heeft twee nieuwe aanklachten ingediend tegen de afgezette president Win Myint. Dat heeft zijn advocaat woensdag laten weten. Myint zou de grondwet hebben geschonden, waardoor hem een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd hangt. De militaire leiding hield in een overleg van Zuidoost-Aziatische landen voet bij stuk.

Na zijn afzetting begin februari werd Myint ervan beschuldigd de coronamaatregelen te hebben overtreden. Het is volgens internationale persbureaus nog niet duidelijk wanneer hij terechtstaat. Win Myint is een medestander van regeringsleider Aung San Suu Kyi, die ook op 1 februari door militairen werd afgezet en vastgezet. Volgens de junta zijn zij en de rest van haar partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) vorig jaar onterecht aangewezen als winnaar van democratische verkiezingen. Tegen haar werden maandag ook extra aanklachten ingediend, waaronder het verstoren van de openbare orde.

Protesten neergeslagen

Uit Mandalay komen woensdag berichten dat de veiligheidstroepen met scherp hebben geschoten op demonstraties. Dat zou ook het geval zijn bij andere demonstraties, onder meer in Yangon. Volgens lokale media zijn tussen de vier en zes mensen gedood woensdag. In Yangon zouden bij het opbreken van de demonstratie ook zo’n vierhonderd demonstranten zijn opgepakt. Ook woensdag gingen in onder meer de grote steden Yangon, Mandalay, Myingyan en Magway mensen de straat op, schrijft persbureau Reuters.

Sinds de coup wordt er bijna dagelijks tegen gedemonstreerd. Het zijn de grootste protesten in jaren met tienduizenden deelnemers. Er wordt hard opgetreden tegen die protesten door veiligheidstroepen, die onder meer traangas en rubberkogels gebruiken om de demonstranten uiteen te drijven. Zondag kwamen zeker achttien mensen om door het ingrijpen van troepen bij demonstraties, meldde het Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Lees ook: Zullen sancties de generaals van Myanmar raken?

Leger verdedigt coup

Woensdag nam de door het leger aangestelde minister van Buitenlandse Zaken deel aan de virtuele bijeenkomst van ASEAN, de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen. In een verklaring laat de delegatie van Brunei, voorzitter van ASEAN, weten dat de landen bereid zijn „Myanmar bij te staan op een positieve, vreedzame en constructieve manier”. De Myanmarese afgezant hield ten overstaan van het overlegorgaan echter vol dat de staatsgreep noodzakelijk was na de „onregelmatigheden” bij Aung San Suu Kyi’s verkiezingswinst in november.

Uit tellingen van internationale waarnemers en de mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zijn bij de demonstraties honderden mensen opgepakt. Meerdere internationale organen hebben zich vanaf februari uitgesproken tegen de staatsgreep en het hardhandig optreden tegen burgers. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sancties getroffen tegen de militaire leiding.