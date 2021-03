Met veroordeling van Sarkozy toont justitie haar onafhankelijkheid

Nicolas Sarkozy is niet de eerste Franse ex-president die voor de rechter staat. Hij is zelfs niet de eerste Franse ex-president die tegen een veroordeling aanloopt. Jacques Chirac ging hem in 2011 voor, al was dat voor een affaire die nog vóór zijn presidentschap speelde. Maar Sarkozy is wel de eerste president van de in 1958 begonnen Vijfde Republiek die een celstraf tegen zich hoorde uitspreken.

Zijn veroordeling, maandag, wegens corruptie, is niet mis te verstaan en een belangrijk signaal. Niet alleen voor Frankrijk, waar sommige politici in het centrum van de macht lang een zekere onaantastbaarheid hebben uitgestraald, maar ook voor de rest van de Europese Unie. Terwijl in sommige andere landen moedige rechters en advocaten de rechtsstaat overeind proberen te houden tegenover bemoeizuchtige politici, tonen hun Franse collega’s in de praktijk het belang van onafhankelijke rechtspraak en scheiding der machten.

Sarkozy, president van 2007 tot 2012, werd schuldig bevonden in een zaak die Frankrijk sinds 2014 bezighoudt en eigenlijk bij toeval werd ontdekt. Justitie luisterde zijn telefoonlijnen af in een ander onderzoek naar mogelijk illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007 door de Libische leider Gaddafi. Met zijn advocaat sprak Sarkozy op een anonieme prepaid-lijn onder de schuilnaam Paul Bismuth over de mogelijkheid om bij een magistraat informatie los te krijgen over weer een ander justitieonderzoek naar campagnefinanciering. In ruil zou Sarkozy zijn best doen om de magistraat een comfortabele betrekking in Monaco te bezorgen.

Deze wirwar aan affaires heeft nu dus tot een eerste veroordeling geleid. De ex-president, die nota bene zijn reputatie vestigde als de ‘crimefighter’ die de banlieue zou ‘schoonspuiten’, moet volgende maand ook nog voorkomen in een van de vele andere zaken. Net als zijn advocaat én de magistraat kreeg hij drie jaar opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. Hij gaat weliswaar in beroep, maar ook als hij dat verliest hoeft hij waarschijnlijk niet de cel in. Een door hem zelf altijd fel bestreden mogelijkheid om een regeling te treffen bij korte celstraffen, komt hem nu goed uit: hij kan zijn straf met een enkelband thuis uitzitten.

Dat doet niet af aan het belang van de veroordeling. De Franse rechtspraak is notoir traag en ondoorzichtig. In de entourage van Sarkozy was de verwachting dat de zaak met een sisser zou aflopen. Sarkozy zelf heeft er de afgelopen jaren in interviews alles aan gedaan om de rechters en de onderzoekers die het op hem gemunt hadden in diskrediet te brengen. Dat is een ex-president onwaardig en doet af aan de inspanningen van ook Frankrijk om in bijvoorbeeld EU-lidstaten Hongarije en Polen, maar ook in Rusland de politisering van de rechterlijke macht een halt toe te roepen. Terecht lieten de rechters maandag meewegen dat Sarkozy’s houding het „publieke vertrouwen” in de rechtsstaat schade had toegebracht.

Schuilnamen, anonieme telefoonlijnen, zwart geld, het voortrekken van vrienden en het beschimpen van justitie: Sarkozy heeft al vele grenzen overschreden. Terwijl Frans rechts sinds zijn verkiezingsverlies in 2012 openlijk filosofeert over een mogelijke comeback, lijkt zijn politieke carrière nu echt voorbij. Zijn partij, les Républicains, zal na zelfonderzoek schoon schip moeten maken. En de Franse politieke klasse als geheel zal een jaar voor nieuwe presidentsverkiezingen duidelijk moeten maken dat het politieke ambt niet om persoonlijk gewin maar om de publieke zaak draait. De macht van de Franse president is groot, maar hij staat niet boven de wet.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 maart 2021