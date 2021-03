Meer methlabs opgerold in 2020, minder drugsafval gedumpt

Afgelopen jaar zijn er 108 drugslabs opgerold door de politie, bijna een kwart meer dan in 2019. Het gaat in die labs om de productie van amfetamine (speed), methamfetamine (crystal meth), MDMA (xtc), GHB en andere designerdrugs. Dat schrijft de politie in zijn jaarlijkse rapportage over synthetische drugs, die is ingezien door NRC.

Dat agenten meer drugslocaties wisten op te sporen, was mede dankzij de hack van EncroChat — een versleutelde berichtenserver die de politie begin vorig jaar wist te kraken. Daardoor kon de politie een netwerk van laboratoria ontmantelen waar de zeer verslavende drug crystal meth werd geproduceerd. In 2020 werden 32 van deze ‘methlabs’ opgerold, meer dan drie keer zoveel als in 2019. Ook trof de politie 105 drugsopslaglocaties aan, twintig meer dan het jaar ervoor.

Minder afval

Hoewel er dus meer drugslaboratoria worden gevonden, daalde het aantal vondsten van drugsafval voor het tweede jaar op rij. In 2020 werden er 178 „dumplocaties” aangetroffen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 191. Het piekjaar was in 2018, toen zijn er 292 drugsdumpingen geregistreerd. Hoe er een stijging in de productie kan zijn en toch een afname van het aantal afvaldumpingen, weet de politie niet precies. Vermoedelijk hebben de criminele organisaties achter de labs andere manieren gevonden om van hun (vaak giftige) afval af te komen. Ook signaleert de politie dat er meer afval achterblijft op de productielocaties zelf, „en er zijn indicaties dat afval als chemisch afval via de reguliere kanalen wordt verwijderd.”

De politie wist een netwerk van laboratoria te ontmantelen waar de zeer verslavende drug crystal meth werd geproduceerd.

De productie-, opslag- en dumplocaties zijn niet gelijk verdeeld over het land. Noord-Brabant stond op één met 31 ontmantelde productielocaties, 30 drugsmagazijnen en 55 afvaldumpingen. Gevolgd door Gelderland, met 16 labs, 16 depots en 22 dumplocaties. Limburg is als derde provincie een belangrijk speelveld voor de drugscriminelen. Daar werden 12 labs opgerold, 13 bergplaatsen en 49 dumpingen.