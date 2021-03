Man verwondt met mes acht personen in Zweden

In de Zweedse plaats Vetlanda heeft een man met een mes acht mensen verwond op straat. Meerdere slachtoffers raakten zwaargewond. De verdachte is neergeschoten door de politie en gearresteerd, meldt persbureau AP op basis van de lokale politie. De situatie is inmiddels onder controle.

De man handelde alleen en er is een vooronderzoek geopend naar mogelijke terroristische motieven voor de daad, meldt premier Stefan Löfven. „Op dit moment is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat het motief was”, aldus de premier. Hij veroordeelt „deze gruwelijke daden” en „dit verschrikkelijke geweld”. De binnenlandse veiligheidsdienst staat paraat om eventuele „veiligheidsverhogende maatregelen” te ondernemen, aldus Löfven.

De aanval vond plaats in het centrum van Vetlanda, een stadje met zo’n 13.000 inwoners. De dader zou een man van in de twintig zijn geweest. Hoe het precies met hem of zijn slachtoffers gaat is op dit moment niet bekend. Zweedse media berichtten eerder op de dag dat de dader met een bijl te werk zou zijn gegaan, maar dit kon niet worden bevestigd. Volgens de premier en politie gaat het om een mes.