Keith Bakker veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting

Voormalig verslavingsdeskundige Keith Bakker is woensdag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden voor het meermaals verkrachten van een jonge vrouw. Ook moet hij haar een schadevergoeding van ruim 15.000 euro betalen. Het misbruik vond plaats in een periode van twee jaar en begon toen het slachtoffer nog minderjarig was.

Bakker verdedigde zichzelf door te zeggen dat de seksuele handelingen plaatsvonden nadat de vrouw meerderjarig was en dat het met haar instemming gebeurde. De rechtbank achtte de verklaring van de vrouw echter geloofwaardiger. Zij ondervindt nog steeds psychische klachten door het misbruik. Bakker ontmoette haar in 2016, toen ze 16 jaar was. Bakker hielp haar met een eetstoornis en daarna zocht hij dagelijks contact met haar. Hij werd een huisvriend van het gezin en kwam dagelijks over de vloer. Vanaf het moment dat de vrouw ook bij hem thuis kwam, begon Bakker volgens de rechtbank met het misbruik.

De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij na een eerdere veroordeling voor seksueel misbruik opnieuw een soortgelijk zedendelict heeft gepleegd. Dat gebeurde bovendien kort nadat hij niet meer onder toezicht stond van de reclassering. Ook heeft hij onbeschermde seks met het slachtoffer gehad, terwijl hij hiv-positief is.

Bakker is daarnaast veroordeeld voor het overtreden van een beroepsverbod. Hij behandelde tegen betaling van veelal forse bedragen vijf personen bij hem thuis voor diverse verslavingen. Daarvoor moet hij de Staat 88.500 euro betalen. De officier van justitie had ook tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank besloot die niet op te leggen. Uit meerdere psychologische onderzoeken blijkt dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft met narcistische en antisociale trekken en een hoge mate van psychopathie. Maar die stoornis is volgens de rechtbank niet in verband te brengen met dit zedendelict.

Bakker reageerde volgens persbureau ANP furieus op de uitspraak. Hij vond het „fucking bullshit” en kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan.