Bij de uitgang van het crematorium ligt een welvarende cyperse kat te knipogen in het zonnetje. Ik vraag aan de portier of hij soms bij de inventaris hoort. „Nee hoor. Hij woont een paar straten verderop. Maar elke ochtend komt hij hier.” De kat rekt zich uit en wandelt kalmpjes naar een groepje treurende mensen. Strijkt langs hun benen. Ze zijn aangenaam afgeleid van hun verdriet, roepen ach gos, de kat laat zich op zijn rug vallen, wordt bedolven onder emotionele liefkozingen.

„Zo gaat het dus na elke uitvaart”, zegt de portier. „En dat wéét-ie.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl