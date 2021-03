Spijtoptant en informant, maar is de ‘Balie-Syriër’ ook een jihadist?

Wie is Aziz al H.? Een Syriër die in 2014 naar Nederland vluchtte, in een café werkte, festivals bezocht en een relatie had met een Nederlandse journaliste? Of een kopstuk van terreurbeweging Jabhat al-Nusra die verantwoordelijk is voor ten minste negentien moorden?

Allebei, volgens het Openbaar Ministerie.

Dinsdag verscheen Aziz al H. voor de rechter om voor het eerst zelf te reageren op de beschuldiging dat hij een Syrische terreurleider zou zijn geweest. Het werd een verhoor waarin de verschillende gezichten van Aziz aan bod kwamen: spijtoptant, martel-slachtoffer, informant én jihadist.

Aziz werd in 2017 landelijk bekend door een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie te ontvluchten. Daar was hij door andere Syriërs herkend als voormalig commandant van Jabhat al-Nusra, de Syrische strijdgroep van Al-Qaeda. Het duurde nog een jaar voordat hij werd opgepakt. Het bleek voor het OM lastig bewijs te verzamelen van Aziz’ verleden. De zaak leunt voor het overgrote deel op gesprekken die in zijn woning zijn afgeluisterd door inlichtingendienst AIVD. De dienst verstrekte de opnamen aan het OM. In deze heimelijke gesprekken maakt Aziz diverse toespelingen op zijn vermeende verleden bij Al-Nusra.

Al-Nusra

De rechter wilde er dinsdag alles van weten. Waarom zei Aziz bijvoorbeeld tegen familieleden dat hij bij Al-Nusra had gezeten? En dat hij in contact stond met de hoogste Al-Nusra-leiders Abu Mohammed al Jolani en Abu Maria al Qahtani?

Aziz gaf toe dat hij beide leiders kent: uit de cel. Hij heeft zes jaar met hen vastgezeten in de beruchte Sednayagevangenis in Damascus, waar dissidenten werden gemarteld. Na de opstand in 2011 kwamen ze vrij en werden veel van zijn mede-gevangenen actief voor Al-Nusra. Aziz zelf niet, zegt hij. „Ik ging gewoon naar huis.”

Maar in diverse afgeluisterde gesprekken hint Aziz erop dat hij wél betrokken was bij Al-Nusra. Zo vertelt hij gedetailleerd over hun uitgaven: „Vijf miljoen dollar gaven we uit, wapens niet meegeteld. Ik gaf het uit aan eten en drinken en kleding.” Over zijn eigen functie: „Ik was veiligheidsfunctionaris.” Tegen zijn neef over het maken van bomgordels: „Een gordel brengt ongeveer negentig mensen om het leven. Het bevat C4-deeg, zacht en zuur. Een explosieve stof.”

Bomgordels

Aziz zegt dat hij slechts verhalen navertelt die in Syrië de ronde doen. Het verhaal over de bomgordels zou hij hebben verzonnen, om zijn neef bang te maken. „Hij had toen geen woning en verbleef bij mij. In onze cultuur is het niet leuk tegen iemand te zeggen: ga weg. Daarom verzon ik dit verhaal.”

Justitie ziet in de opnamen echter bewijs dat Aziz een leidende positie had bij Al-Nusra, voordat hij in 2014 onder valse naam naar Nederland kwam. Inlichtingendienst AIVD benaderde hem in december 2016 voor informatie over Al-Nusra, zegt hij „Ze wilden contact met mensen in Syrië. Ik legde contact met hen via Skype en Twitter, vroeg hun hoe het daar is, en gaf die informatie door aan de AIVD.”

Zijn AIVD-contact leidde tot het incident in de Balie, zegt hij „Zij hadden mij geadviseerd naar alles toe te gaan wat te maken heeft met de Syrische situatie.” Nadat hij er werd aangewezen als Syriëstrijder, en in de media verscheen, brak de AIVD het contact af.