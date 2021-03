‘Internationale troepen getroffen door raketaanval, vlak voor bezoek paus’

Er zijn woensdag tien raketten afgevuurd op de Iraakse luchtmachtbasis Ain al-Assad in de westelijke provincie Anbar. Dat heeft het Iraakse leger volgens internationale persbureaus bekendgemaakt. Naast het Iraakse leger zijn bij de basis ook troepen van de internationale coalitie die strijdt tegen Islamitische Staat (IS) aanwezig. Iraakse en westerse bronnen melden aan Reuters dat bij de aanval een medewerker van internationale coalitie is omgekomen door een hartaanval. De nationaliteit van het slachtoffer is niet bekend. Er zijn geen Nederlandse militairen in Anbar.

Het is de tweede raketaanval gericht op de internationale troepen in Irak in minder dan een maand tijd. Vorige maand viel er een dode en raakte een Amerikaanse militair gewond bij een raketbeschieting van een vliegveld in het noordelijke Erbil, waar zich ook Nederlandse militairen bevinden. Die bleven ongedeerd.

Voor komende vrijdag staat een bezoek van paus Franciscus aan Irak op de agenda. Het zou voor het eerst zijn dat een paus het land bezoekt. In 1999 sprak Johannes Paulus II ook de wens uit naar het land te reizen, maar dat bezoek werd afgeblazen door dictator Saddam Hussein. Persbureau AP meldt dat paus Franciscus ondanks de beschietingen toch zal afreizen naar Irak. „We kunnen de mensen geen tweede keer teleurstellen”, zei hij tijdens een oproep tot gebed voor de reis. In Irak zal paus Franciscus de sjiitische geestelijke Ali al-Sistani bezoeken. Ook zal hij een openluchtmis leiden in een stadion in Erbil. Verwacht wordt dat hij zich in een gepantserde auto door het gebied beweegt.