Internationaal Strafhof in Den Haag opent Palestina-onderzoek

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag opent een onderzoek naar mogelijk gepleegde oorlogsmisdaden in Palestina. Dat heeft aanklager Fatou Bensouda van het Hof woensdag bekendgemaakt in een verklaring. Het onderzoek richt zich op misdrijven die zijn gepleegd sinds 13 juni 2014. In de zomer van dat jaar voerde het Israëlische leger een militaire operatie uit in de Gazastrook, gericht tegen de Palestijnse groepering Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Daarbij vielen onder meer honderden burgerdoden.

Het onderzoek is aangevraagd door de Palestijnen, die zich in 2015 aansloten bij het ICC. Vervolgens is een vooronderzoek geopend naar de situatie in Palestina dat volgens de aanklager bijna vijf jaar heeft geduurd. Daarin is gesproken met „een breed scala aan belanghebbenden, waaronder regelmatige en productieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers van respectievelijk de regeringen van Palestina en Israël”, schrijft de aanklager woensdag.

Vorige maand besloot een meerderheid van de vooronderzoekskamer van het Strafhof dat het ICC jurisdictie heeft over de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Daarmee kreeg het definitief de mogelijkheid om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden in Palestina. „Een historische dag”, aldus het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken destijds.

Het is afwachten hoe de nieuwe Amerikaanse regering zich zal opstellen tegen het Internationaal Strafhof. Bidens voorganger Trump werkte het hof actief tegen, onder andere door sancties in te stellen tegen Strafhofmedewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek naar Amerikaanse misdaden in Afghanistan. Trump waarschuwde het Hof ook om zich niet te bemoeien met Israël, waarvan de VS de belangrijkste bondgenoot zijn. Biden heeft de sancties tegen het Strafhof nog niet ingetrokken, dit tot ongenoegen van onder meer een groep van zeventig mensenrechtenorganisaties.