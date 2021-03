In heel Europa lijdt de cultuur zwaar onder de coronacrisis

Frankrijk: Boekwinkels worden ‘essentieel’

In de Franse begroting voor 2021 is 3,8 miljard euro voorzien voor cultuur, dat is een stijging met 4,8 procent ten opzichte van 2020. Cultuurminister Roselyne Bachelot omschreef dit bij de presentatie in september als uitzonderlijk: haar voorgangers hadden er veel kleinere stijgingen van 2 (2020) en 0,5 procent (2019) uit gesleept.

De toename is gedeeltelijk een gevolg van de coronacrisis, die, zoals overal, in Frankrijk diepe wonden heeft geslagen in de cultuursector. In een rapport van vorige zomer werd het verlies voor de sector in heel 2020 op 22,3 miljard euro geraamd, of een kwart van de omzet in een gewoon jaar.

De cultuursector heeft ook 2,9 miljard euro gekregen in het kader van het herstelplan voor 2020 en 2021. Het gaat dan om maatregelen als tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, kwijtschelding van sociale bijdragen en door de staat gegarandeerde leningen die ook voor andere sectoren gelden.

Toch is de cultuursector gefrustreerd door de voortdurende sluiting van theaters, bioscopen, musea en andere instellingen. Hier en daar wordt nagedacht over manieren om veilig te heropenen. In maart en april zijn test-concerten gepland in Parijs en Marseille, waarbij telkens duizend personen aanwezig mogen zijn die vooraf en achteraf een Covid-19-test moeten laten afnemen. Veel steden staan te popelen om hetzelfde te doen met de theaters, bioscopen en musea.

Eén lichtpuntje: eind februari werd besloten dat boekwinkels voortaan tot essentiële voorzieningen behoren. Dit wil zeggen dat zij tijdens een volgende lockdown mogen openblijven. Dat dit tijdens de eerste en tweede lockdown niet het geval was, heeft in Frankrijk veel kwaad bloed gezet, te meer omdat grote internationale bedrijven zoals Amazon hebben geprofiteerd van de sluiting van de kleinere boekwinkel.

Duitsland: Steun naast bezuinigingen

In Duitsland wordt het grootste deel van het cultuurbudget door deelstaten en gemeenten vastgesteld en toegekend. Landelijke cijfers zijn daarom schaars. Het laatste overzicht dat het Statistische Bundesamt publiceerde gaat over 2017. In dat jaar werd door heel Duitsland 11,4 miljard euro aan cultuur uitgegeven; per hoofd van de bevolking is dat 138 euro.

De afgelopen vijftien jaar groeide het budget voor kunst gestaag; in 2005 werd in totaal ongeveer 8 miljard uitgegeven (de deelstaten en gemeenten nemen elk ongeveer 40 procent voor hun rekening, Berlijn is goed voor 20 procent). Het grootste deel van het budget gaat naar theater en muziek. Op de derde plaats staan musea, op de vierde bibliotheken.

Dit jaar wordt, buiten coronanoodhulp om, bezuinigd op cultuur. In Beieren – na Noordrijn-Westfalen de deelstaat met de omvangrijkste cultuurbegroting – slinkt de begroting voor 2021 met 6,5 procent naar 236 miljoen, meldde de Süddeutsche Zeitung. Dit is 3,5 procent op de gehele Beierse begroting. Opmerkelijk genoeg treffen die bezuinigingen vooral de grote instellingen als de Münchner Philharmoniker en de stadstheaters. Vrijgevestigde kunstenaars en kleine gezelschappen worden uit de wind gehouden.

België: Federaal is de situatie rampzalig

In het bestuurlijk complex ingedeelde België valt cultuurbeleid niet onder de federale overheid. Sinds 1979 is het volledig geregionaliseerd. Dit maakt een berekening en vergelijking van de cultuurbudgetten in België moeilijk, ook doordat de regio’s verschillende definities van cultuur hanteren.

Van de Vlaamse begroting ging in 2020 485 miljoen euro naar cultuur, ongeveer 75 euro per Nederlandstalige Belg. Gemeenten kregen bovendien 87,3 miljoen euro voor cultuur, jeugd en sport, om naar eigen inzicht te verdelen. In de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Franstalige gemeenschap, ging relatief iets meer geld naar cultuur: 365 miljoen, ongeveer 87 euro per Franstalige Belg. Het vaak vergeten Ostbelgien, de Duitstalige Gemeenschap, besteedde in 2020 bijna 6,5 miljoen euro aan kunst en cultuur, omgerekend ongeveer 85 euro per inwoner.

Maar dit is nog niet alles. De culturele instellingen die niet aan een taalgemeenschap gebonden en dus gemeenschappelijk zijn, zoals de nationale musea, vallen wel nog onder de federale regering. Naar de federale culturele instellingen gaat jaarlijks zo’n 55 miljoen euro. De verdeling van de cultuurbudgetten over de gemeenschappen werkt op veel vlakken goed, aldus hoogleraar cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen Annick Schramme. Maar met name voor de federale cultuurinstellingen is de situatie „dramatisch”. Een van de federale ministers is „belast met de Federale Culturele Instellingen”, maar er is geen afzonderlijk ministerie voor. „Voor die instellingen bestaat dus in feite geen cultuurbeleid.”

De coronacrisis heeft de begrotingen uiteraard flink overhoop gegooid. Zo trokken de Franstalige gemeenschap en Vlaanderen elk 65 miljoen euro extra uit voor steunmaatregelen voor de cultuursector. Sinds de crisis van 2008 daalden de cultuurbudgetten. Geen ‘kaalslag’ zoals in Nederland in 2012, weet Schramme, maar wel een ‘kaasschaaf’. ‘Snoeien om te bloeien’, heette het in Vlaanderen. Daar stuitten de bezuinigingen eind 2019 op verzet toen de begroting voor 2020 bekend werd gemaakt – overigens zonder al te veel succes.

Spanje Cultuur heeft meer prioriteit dan voorheen

De progressieve Spaanse regering PSOE en Podemos zet extra in op cultuurbeleid. In de begroting voor cultuur en sport is een bedrag van 1,1 miljard euro vrijgemaakt voor cultuur en sport. Daarvan wordt 758 miljoen euro verdeeld vanuit het ministerie en aanverwante organisaties. Dat is mede met dank aan geld uit Europese steunfondsen, van waaruit 200 miljoen voor cultuur is gereserveerd, een stijging van 25 procent ten opzichte van de vorige begroting.

Van het totaal wordt er circa 250 miljoen euro vrijgemaakt voor muziek, dans, theater en film. Zo’n 163 miljoen gaat er naar kunst en musea en 78 miljoen naar bibliotheken en archieven.

Voor de huidige regering van premier Pedro Sánchez heeft cultuur meer prioriteit dan voor vorige regeringen van de conservatieve Partido Popular.

Spanje wacht nog op extra steunfondsen vanuit Europa van waaruit 70 miljard euro aan subsidie te verdelen is voor nieuwe bedrijven en projecten. Een deel daarvan zou naar cultuur kunnen gaan.

Italië Relatief weinig geld naar cultuur

Welke maatstaf je ook neemt, Italië geeft minder uit aan cultuur dan Nederland, Duitsland, Frankrijk of Spanje. In de uitgaven is niet terug te vinden dat het land samen met China het meeste ‘cultureel erfgoed van de mensheid’ bezit.

Volgens het gerenommeerde Observatorium voor de Publieke Uitgaven zijn de uitgaven na de financiële crisis in 2008 drie jaar lang gedaald, zijn ze in 2016 weer op het niveau van 2008 gekomen, en daarna langzaam gestegen. Als je de classificatie van de OESO gebruikt voor ‘culturele activiteiten’, heeft de Italiaanse overheid daar de afgelopen jaren steeds ongeveer 5 miljard euro aan uitgegeven. Dat is ongeveer 0,3 procent van het bbp. Met een bevolking van 60,4 miljoen mensen komt dat neer op bijna 83 euro per inwoner.

Op de website van wat in de voorgaande regering het ministerie voor Cultuur en Toerisme was, waren de afgelopen maanden regelmatig aankondigingen te vinden over nieuwe specifieke steunmaatregelen voor de culturele sector. Voor film en opera 55 miljoen (12 januari). Voor acteurs, zangers en dergelijke nog eens 16 miljoen (30 december). Voor de musea die niet onder de staat vallen nog eens 25 miljoen (9 december). In december zette minister Franceschini, die aan is gebleven in de nieuwe regering-Draghi, alle corona-steunmaatregelen op een rij en kwam op 11 miljard euro, maar daarbij is de steun voor de toerisme-sector meegerekend.

Het liefst gaan bioscopen, theaters en musea weer open. Als de besmettingscijfers (die op veel plaatsen stijgen) het toelaten, mag vanaf 27 maart in de ‘gele’ regio’s deze sector weer open, zo is dinsdag besloten: op een kwart van de capaciteit voor de zalen, en met een reservering in de musea.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 maart 2021